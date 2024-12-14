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برلمان كوريا الجنوبية يصوت بعزل الرئيس لمحاولته فرض الأحكام العرفية

12/14/2024 4:32:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 14 - 12 (كونا) -- صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية اليوم السبت لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سيوك - يول بسبب محاولته "الفاشلة" لفرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أنه صوت لصالح المقترح 204 أعضاء في الجمعية الوطنية في مقابل معارضة 85 عضوا في حين امتنع ثلاثة عن التصويت وجاءت ثمانية أصوات باطلة.
وأشارت الوكالة إلى أن حزب (سلطة الشعب) الذي ينتمي إليه يون سيوك - يول قرر قبل فترة وجيزة من بدء التصويت المشاركة فيه لكنه قرر معارضة مقترح عزل الرئيس.
وفشلت المحاولة الأولى لعزل يون سيوك - يول يوم السبت الماضي بعد أن قاطع جميع نواب حزب (سلطة الشعب) تقريبا جلسة التصويت.
وقدم الحزب (الديمقراطي) المعارض الرئيسي وخمسة أحزاب معارضة صغيرة أخرى الأول من أمس الخميس اقتراحا ثانيا لعزل يون سيوك - يول متهمين إياه بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري مع الأخذ في الاعتبار أنه تم رفع مرسوم الأحكام العرفية بعد ست ساعات بعد أن صوتت الجمعية لصالح إلغائه. (النهاية) م ك/ م ع ع

MENAFN14122024000071011013ID1108992481

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