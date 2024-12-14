برلمان كوريا الجنوبية يصوت بعزل الرئيس لمحاولته فرض الأحكام العرفية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 14 - 12 (كونا) -- صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية اليوم السبت لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سيوك - يول بسبب محاولته "الفاشلة" لفرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أنه صوت لصالح المقترح 204 أعضاء في الجمعية الوطنية في مقابل معارضة 85 عضوا في حين امتنع ثلاثة عن التصويت وجاءت ثمانية أصوات باطلة.
وأشارت الوكالة إلى أن حزب (سلطة الشعب) الذي ينتمي إليه يون سيوك - يول قرر قبل فترة وجيزة من بدء التصويت المشاركة فيه لكنه قرر معارضة مقترح عزل الرئيس.
وفشلت المحاولة الأولى لعزل يون سيوك - يول يوم السبت الماضي بعد أن قاطع جميع نواب حزب (سلطة الشعب) تقريبا جلسة التصويت.
وقدم الحزب (الديمقراطي) المعارض الرئيسي وخمسة أحزاب معارضة صغيرة أخرى الأول من أمس الخميس اقتراحا ثانيا لعزل يون سيوك - يول متهمين إياه بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري مع الأخذ في الاعتبار أنه تم رفع مرسوم الأحكام العرفية بعد ست ساعات بعد أن صوتت الجمعية لصالح إلغائه. (النهاية) م ك/ م ع ع
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