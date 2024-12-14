وزير الصحة يؤكد الدور الريادي لقسم أمراض الجهاز العصبي في مستشفى (ابن سينا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن قسم أمراض الجهاز العصبي في مستشفى
(ابن سينا) هو النواة الأولى لتأسيس وحدات الأمراض العصبية في مستشفيات الكويت كافة وكان له "دور ريادي" خلال أكثر من أربعة عقود.
وأشار الوزير العوضي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الكويتي السابع والخليجي ال14 لأمراض الجهاز العصبي اليوم السبت إلى دور القسم في تدريب طلبة الطب والأطباء حديثي التخرج ضمن برنامج البورد الكويتي وإطلاق برامج متميزة مثل إنشاء أول وحدة لمراقبة الصرع في الكويت عام 2012 وتأسيس أول عيادة متخصصة لعلاج التصلب المتعدد وعيادات متخصصة لعلاج الصداع في العام نفسه.
وأشاد بالتعاون القائم بين قسم أمراض الجهاز العصبي وقسم الأشعة التداخلية بمستشفى (ابن سينا) لتقديم برنامج استخراج الجلطات الدماغية باستخدام القسطرة التداخلية مما أحدث نقلة نوعية في مجال علاج السكتات الدماغية في الكويت.
كما ثمن الدور الفعال الذي يقوم به القسم في مجال البحث العلمي مشيرا إلى نشر أكثر من 100 بحث علمي خلال العقد الماضي بمعدل 10 أبحاث سنويا داعيا إلى الاستمرار بهذا النهج والتشجيع لزيادة الأبحاث في المستقبل ما يخدم منظومة البلاد الصحية.
وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتعزيز إقامة مثل هذه المؤتمرات وورش العمل لما لها من أهمية بالغة في دعم الطب المبني على الأدلة والبراهين وأحدث ما توصل إليه الطب الحديث من معلومات.
وقال وزير الصحة إنه مع تزايد أعداد كبار السن وتأثير عوامل الخطورة على الصحة العامة خصوصا في مجال أمراض الجهاز العصبي تبرز مسؤولية المتخصصين لمواجهة هذه التحديات من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مبتكرة.
وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين يستعرض أبرز وأحدث الأبحاث والتطورات العلمية في مجال أمراض الجهاز العصبي من خلال نخبة متميزة من الأطباء والعلماء العاملين في هذا المجال مما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتدريب الأطباء الشباب لرفع كفاءاتهم التشخيصية والعلاجية.
وأشار إلى أن المؤتمر يعكس رؤية القائمين عليه وإدراكهم للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية وما يترتب على بعض أمراض الجهاز العصبي من أعباء على النظم الصحية كما يعزز ضرورة وضع وتنفيذ برامج صحية متكاملة تعتمد على أحدث الدراسات والبحوث العلمية. (النهاية)
م ر ف / م ع ع
MENAFN14122024000071011013ID1108992480
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