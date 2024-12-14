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وزير الصحة يؤكد الدور الريادي لقسم أمراض الجهاز العصبي في مستشفى (ابن سينا)

12/14/2024 4:32:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن قسم أمراض الجهاز العصبي في مستشفى (ابن سينا) هو النواة الأولى لتأسيس وحدات الأمراض العصبية في مستشفيات الكويت كافة وكان له "دور ريادي" خلال أكثر من أربعة عقود.
وأشار الوزير العوضي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الكويتي السابع والخليجي ال14 لأمراض الجهاز العصبي اليوم السبت إلى دور القسم في تدريب طلبة الطب والأطباء حديثي التخرج ضمن برنامج البورد الكويتي وإطلاق برامج متميزة مثل إنشاء أول وحدة لمراقبة الصرع في الكويت عام 2012 وتأسيس أول عيادة متخصصة لعلاج التصلب المتعدد وعيادات متخصصة لعلاج الصداع في العام نفسه.
وأشاد بالتعاون القائم بين قسم أمراض الجهاز العصبي وقسم الأشعة التداخلية بمستشفى (ابن سينا) لتقديم برنامج استخراج الجلطات الدماغية باستخدام القسطرة التداخلية مما أحدث نقلة نوعية في مجال علاج السكتات الدماغية في الكويت.
كما ثمن الدور الفعال الذي يقوم به القسم في مجال البحث العلمي مشيرا إلى نشر أكثر من 100 بحث علمي خلال العقد الماضي بمعدل 10 أبحاث سنويا داعيا إلى الاستمرار بهذا النهج والتشجيع لزيادة الأبحاث في المستقبل ما يخدم منظومة البلاد الصحية.
وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتعزيز إقامة مثل هذه المؤتمرات وورش العمل لما لها من أهمية بالغة في دعم الطب المبني على الأدلة والبراهين وأحدث ما توصل إليه الطب الحديث من معلومات.
وقال وزير الصحة إنه مع تزايد أعداد كبار السن وتأثير عوامل الخطورة على الصحة العامة خصوصا في مجال أمراض الجهاز العصبي تبرز مسؤولية المتخصصين لمواجهة هذه التحديات من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مبتكرة.
وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين يستعرض أبرز وأحدث الأبحاث والتطورات العلمية في مجال أمراض الجهاز العصبي من خلال نخبة متميزة من الأطباء والعلماء العاملين في هذا المجال مما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتدريب الأطباء الشباب لرفع كفاءاتهم التشخيصية والعلاجية.
وأشار إلى أن المؤتمر يعكس رؤية القائمين عليه وإدراكهم للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية وما يترتب على بعض أمراض الجهاز العصبي من أعباء على النظم الصحية كما يعزز ضرورة وضع وتنفيذ برامج صحية متكاملة تعتمد على أحدث الدراسات والبحوث العلمية. (النهاية)

م ر ف / م ع ع




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