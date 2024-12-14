بدء تنفيذ مشروع (دفء الشتاء) لصالح أكثر من 2000 أسرة فلسطينية شمال غزة بدعم كويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت مؤسسة (وافا للتنمية وبناء القدرات) اليوم السبت عن تنفيذها مشروع (دفء الشتاء) بدعم كويتي استفادت منه أكثر من 2000 أسرة فلسطينية نازحة في شمال قطاع غزة.
وقالت مدير مكتب (وافا) في قطاع غزة غدير شحادة في تصريح صحفي
إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف جمعية (الإغاثة الإنسانية) وبتبرع من (مبرة صنائع المعروف الخيرية) في دولة الكويت حيث تم توزيع ملابس وأغطية شتوية داخل مراكز الايواء وخيام النازحين شمال القطاع.
وأوضحت شحادة أن من ضمن تلك المراكز مدرستي (حمامة) و(نور الهدى) بالاضافة الى مدرسة (شحيبر) التي قصفتها قوات الاحتلال في نوفمبر الماضي وأصبح النازحون فيها بحاجة ملحة للملابس والأغطية بعد أن فقدوا جميع مستلزماتهم.
يذكر انه منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة كانت دولة الكويت من اكثر الدول التي ساهمت في توفير احتياجات الشعب الفلسطيني من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات ومؤسسات خيرية اخرى متنوعة.(النهاية)
و ا ب / ف ل ا
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