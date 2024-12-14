Saturday, 14 December 2024 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء تنفيذ مشروع (دفء الشتاء) لصالح أكثر من 2000 أسرة فلسطينية شمال غزة بدعم كويتي

12/14/2024 4:32:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت مؤسسة (وافا للتنمية وبناء القدرات) اليوم السبت عن تنفيذها مشروع (دفء الشتاء) بدعم كويتي استفادت منه أكثر من 2000 أسرة فلسطينية نازحة في شمال قطاع غزة.
وقالت مدير مكتب (وافا) في قطاع غزة غدير شحادة في تصريح صحفي إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف جمعية (الإغاثة الإنسانية) وبتبرع من (مبرة صنائع المعروف الخيرية) في دولة الكويت حيث تم توزيع ملابس وأغطية شتوية داخل مراكز الايواء وخيام النازحين شمال القطاع.
وأوضحت شحادة أن من ضمن تلك المراكز مدرستي (حمامة) و(نور الهدى) بالاضافة الى مدرسة (شحيبر) التي قصفتها قوات الاحتلال في نوفمبر الماضي وأصبح النازحون فيها بحاجة ملحة للملابس والأغطية بعد أن فقدوا جميع مستلزماتهم.
يذكر انه منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة كانت دولة الكويت من اكثر الدول التي ساهمت في توفير احتياجات الشعب الفلسطيني من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات ومؤسسات خيرية اخرى متنوعة.(النهاية)

و ا ب / ف ل ا




MENAFN14122024000071011013ID1108992479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث