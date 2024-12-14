مساعد وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع مسؤولين في الخارجية الفيتنامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أجرى مساعد وزير
الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات مشاورات سياسية
مع مسؤولين في الخارجية الفيتنامية في العاصمة هانوي اليوم السبت حول العديد من الملفات الثنائية المهمة التي تتطلب المتابعة والتنسيق والتواصل بين الجانبين بشكل مستمر.
وقال السفير حيات في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماعات سادتها أجواء إيجابية جدا وإن وجهات النظر التي تمت مناقشتها في الاجتماعات كافة متطابقة في مجملها مع الجانب الفيتنامي وتعكس صلابة العلاقات الثنائية التاريخية.
وأوضح أنه أجرى مشاورات سياسية شاملة مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والدبلوماسية السفيرة نغوين مينه هانغ وكبار المسؤولين في إدارة الشرق الأوسط بحضور كبار موظفي وزارة الخارجية الفيتنامية وسفراء فيتنام السابقين لدى الكويت.
وأفاد السفير حيات بأن هذه المشاورات تناولت قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والتعاون في المحافل الدولية وكذلك في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعمالة المتخصصة والتعليم العالي والبحث العلمي والطيران المدني والتعاون في مجال النفط والطاقة المتجددة والصناعة والأمن الغذائي إضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالقطاع الصحي والخدمات الطبية وغيرها.
وأضاف أن المشاورات شهدت حوارا مفتوحا مطولا وصريحا بمقر وزارة الخارجية الفيتنامية وسط العاصمة هانوي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا عن ارتياح الجانبين الكويتي والفيتنامي لمسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
وأوضح السفير حيات أن هذه المشاورات السياسية تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية العليا باستمرار الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين للمحافظة على مكانة العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع الكويت وفيتنام في مختلف المجالات.
ولفت السفير حيات إلى أن هذه المشاورات المهمة جاءت في إطار تنفيذ الاتفاقيات في شأن التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية الكويت وفيتنام وأن الدورة الحالية تعد الرابعة لإقامة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين.
من جانب آخر سلم السفير حيات خلال لقائه نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والدبلوماسية الفيتنامية رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بوي ثانه سون تتعلق بالعلاقات الثنائية وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
حضر اللقاءات سفير دولة الكويت لدى فيتنام يوسف الصباغ والوزير المفوض صالح الصرعاوي والملحق الدبلوماسي شريفة بوخضور من إدارة شؤون آسيا في وزارة الخارجية الكويتية والملحق الدبلوماسي راشد الرشيد من السفارة الكويتية في فيتنام. (النهاية)
م ر ف / م ع ع
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