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مساعد وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع مسؤولين في الخارجية الفيتنامية

12/14/2024 4:32:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أجرى مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات مشاورات سياسية مع مسؤولين في الخارجية الفيتنامية في العاصمة هانوي اليوم السبت حول العديد من الملفات الثنائية المهمة التي تتطلب المتابعة والتنسيق والتواصل بين الجانبين بشكل مستمر.
وقال السفير حيات في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماعات سادتها أجواء إيجابية جدا وإن وجهات النظر التي تمت مناقشتها في الاجتماعات كافة متطابقة في مجملها مع الجانب الفيتنامي وتعكس صلابة العلاقات الثنائية التاريخية.
وأوضح أنه أجرى مشاورات سياسية شاملة مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والدبلوماسية السفيرة نغوين مينه هانغ وكبار المسؤولين في إدارة الشرق الأوسط بحضور كبار موظفي وزارة الخارجية الفيتنامية وسفراء فيتنام السابقين لدى الكويت.
وأفاد السفير حيات بأن هذه المشاورات تناولت قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والتعاون في المحافل الدولية وكذلك في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعمالة المتخصصة والتعليم العالي والبحث العلمي والطيران المدني والتعاون في مجال النفط والطاقة المتجددة والصناعة والأمن الغذائي إضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالقطاع الصحي والخدمات الطبية وغيرها.
وأضاف أن المشاورات شهدت حوارا مفتوحا مطولا وصريحا بمقر وزارة الخارجية الفيتنامية وسط العاصمة هانوي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا عن ارتياح الجانبين الكويتي والفيتنامي لمسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
وأوضح السفير حيات أن هذه المشاورات السياسية تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية العليا باستمرار الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين للمحافظة على مكانة العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع الكويت وفيتنام في مختلف المجالات.
ولفت السفير حيات إلى أن هذه المشاورات المهمة جاءت في إطار تنفيذ الاتفاقيات في شأن التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية الكويت وفيتنام وأن الدورة الحالية تعد الرابعة لإقامة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين.
من جانب آخر سلم السفير حيات خلال لقائه نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والدبلوماسية الفيتنامية رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بوي ثانه سون تتعلق بالعلاقات الثنائية وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
حضر اللقاءات سفير دولة الكويت لدى فيتنام يوسف الصباغ والوزير المفوض صالح الصرعاوي والملحق الدبلوماسي شريفة بوخضور من إدارة شؤون آسيا في وزارة الخارجية الكويتية والملحق الدبلوماسي راشد الرشيد من السفارة الكويتية في فيتنام. (النهاية)

م ر ف / م ع ع




MENAFN14122024000071011013ID1108992478

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