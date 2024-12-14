مطالبة باعتماد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع مظلة وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

البترا - أوصى مشاركون في ختام أعمال منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأول بضرورة اعتماد تعريف وطني موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الأردني ويتماشى مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي.



كما أوصى المشاركون بالعمل على تصميم برامج دعم متخصصة تعالج الاختلافات بين القطاعات والمؤسسات في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إطلاق حملات توعية وبناء قاعدة بيانات موحدة لتنمية واستدامة نظام وطني لهذه المشاريع، بهدف تقييم أدائها ودورها في الاقتصاد الوطني.



وأشاروا إلى أهمية وجود التعريف الموحد لهذه المنشآت لتعزيز أطر الدعم والتوجيه والتشبيك مع الجهات الدولية المانحة والداعمة، وبما يضمن إدراجه في برامجها المنفذة داخل المملكة، إلى جانب مراجعته بشكل دوري بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية.



ودعا المشاركون إلى اعتماد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية كمظلة وطنية تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم الحكومة بتمكينها تشريعيا وتنظيميا وإداريا وماليا، بما يسهم في تنسيق البرامج والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة لتنمية هذه المنشآت.



وشددوا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل المشترك على زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.



وأكدوا أهمية تعزيز وتأهيل المنشآت ورفع القابلية الفنية لأنظمة وتعليمات المشتريات الحكومية الصادرة عن دائرة المشتريات الحكومية، من خلال عمليات التوعية والتدريب، لتمكين تلك المنشآت من الوصول المرن إلى المشاركة في العطاءات الحكومية، والاستفادة من الحوافز والتعليمات الجديدة الداعمة التي أطلقتها الدائرة مؤخرا.



يشار إلى أن المنتدى عقد على مدى يومين في مدينة البترا، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، بتنظيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا.



وجاء عقد المنتدى بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة، بالإضافة إلى طرق التمويل والاستثمار الممكنة لدعم وتطوير قدرات المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة حاضنة تساعدها على التطور والنمو.



وشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الخبرة والقرار في هذا المجال، إضافة إلى الأطراف المعنية بدعم وتنفيذ التشريعات، وعدد كبير من الهيئات والبرامج الداعمة لهذه الشركات.







