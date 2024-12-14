انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، مقارنة بسعر الخميس، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 53.80 دينار لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.



وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، عند 61.80 دينار و47.80 دينار على التوالي.

