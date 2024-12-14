مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي

ينظر القطاع الصناعي إلى مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطَّبيعي في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء بتفاؤل كبير لما له من دور في خفض كُلَف الإنتاج ورفع قدرة الصناعات الوطنية التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.



ويفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، من حيث خفض كلف الإنتاج وزيادة فرص العمل واستخدام مصدر طاقة نظيف وفعال، يعزز مكانة الأردن في مجال الطاقة المستدامة.



ويتوقع أن يسهم المشروع الاستراتيجي الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا والذي وجه وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة للسَّير في إجراءات التَّفاوض لتنفيذه، بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35 بالمئة.



ويهدف المشروع الذي يحتاجُ إنجازه لقُرابة 4 سنوات وأبدتْ 6 جهات الاهتمام في به، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطَّبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة من مصانع وشركات وغيرها في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة وأعلى درجات السَّلامة والحماية.



وفي هذا الصدد، تركز رؤية التحديث الاقتصادي على خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة، حيث يمثل قطاع الصناعة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات قطاع الصناعة في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49 بالمئة من إجمالي الصادرات.



وخلال "منتدى سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي" الذي عقد أخيرا، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الوزارة تعمل بشكل مُكثف مع غرفة صناعة الأردن للتغلّب على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلّق بكلف الطاقة، وذلك من خلال إطلاق عدة برامج ومشاريع تهدف لتخفيض هذه الكلف ورفع كفاءة الطاقة على القطاع الصناعي، ليكون قادراً على التنافس بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في تحقيق غايات رؤية التحديث الاقتصادي.



وفيما يتعلق بإيصال الغاز الطبيعي إلى المناطق الصناعية، قال الخرابشة، إن الوزارة مستمرة في إيصال الغاز للتجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وسيتم قريباً افتتاح محطة قياس في منطقة الهاشمية، وأن العمل جارٍ الآن على إيصال الغاز لمنطقة الروضة الصناعية في محافظة معان.



وأكد الوزير أن إيصال الغاز الطبيعي للمناطق والتجمعات الصناعية سيُحقق وفرا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي ‏الجغبير، إن نظرتنا إيجابية لهذا القرار وتفاؤلنا مرتفع جراء القرارات الاقتصادية من الحكومة، مؤكدا أن هذه المشاريع الاستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية ورفع قدراتها التنافسية تحتاج إسراعاً بالتنفيذ ووضعها على سلم الأولويات التنفيذية وإيجاد جميع الحلول المالية والفنية حتى تصبح على أرض الواقع.



وقال تأتي أهمية هذه القرار للصناعة الوطنية في ظل ما تشكله مدينتي الزرقاء وعمان من عصب القطاع الصناعي باستحواذهم على حوالي 60 بالمئة من إجمالي المنشآت الصناعية العاملة في المملكة، بالإضافة الى جدوى استخدام الغاز الطبيعي في تعزيز الصناعة الوطنية من خلال انعكاسها بشكل مباشر على خفض كلفة الطاقة التي يتحملها القطاع وبنسب تتراوح ما بين 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من كلفه الطاقة حسب القطاعات الفرعية المختلفة.



واضاف الجغبير، أن الطاقة بجميع أشكالها هي مدخل إنتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، حيث تشكل كلفتها ما نسبته بالمعدل لجميع القطاعات الصناعية 30-35 بالمئة من كلف الإنتاج، ويصل لأكثر من 40 بالمئة في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الإنشائية، إذ تعتبر الصناعة القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21بالمئة من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن.



وأكد أن كلف الإنتاج وخاصة الطاقة تقف معيقاً أمام تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، حيث تصل فروق كلف الإنتاج مع منافسينا في دول الجوار لتتراوح ما بين 25بالمئة- 40 بالمئة، وهذا يشكل تحديا واضحا يعيق من تقدم ونمو القطاع الصناعي، وبالتالي فإن إستخدام الغاز الطبيعي يمكنه أن يعزز من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، ومنح القدرة على تحسين جودة المنتجات وتحقيق أعلى المعايير البيئية، ما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام وفتح فرص وآفاق واعدة وجديدة.



وأشار المهندس الجغبير، إلى أن أي توجه نحو خفض الكلف، يؤدي حتماً إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالي تعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني.



وتجدر الإشارة هنا إلى دراسة أعدتها غرفة الصناعة خلصت إلى أن الاثر الإيجابي لخفض تعرفة الكهرباء بما نسبته 10 بالمئة على الصناعة، يحدث ارتفاعاً بما نسبته 2 بالمئة على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4 بالمئة، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل.

وأوضح أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية النظيفة يعد مساهماً رئيسياً وخطوة أساسية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، من خلال ما يتمتع به الغاز الطبيعي من كفاءة في الاحتراق، بنسب تتراوح بين 20-40 بالمئة، بفضل تقليل تراكم الرواسب الكربونية في المعدات والآلات، فضلاً عن توفير حوالي 60 بالمئة من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل، ونحو 27 بالمئة بالمقارنة مع الوقود الثقيل، ما يحسن من كفاءة استخدام الطاقة وتقليل كلف الصيانة.



بدوره، أكد خبير الطاقة هاشم عقل، أن التوجه الحكومي مهم وحيوي لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والمنزلية، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعلق آمالا كبيرة على مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والتي من شأنها تخفيض كلف الطاقة وتعزز قدراتها التنافسية.



وأشار الى أهمية الإسراع في التنفيذ وتسهيل جميعا لعقبات أمام المستثمرين حتى يرى هذا المشروع الحيوي النور، ويقدم الخدمات الحيوية للمواطنين في مختلف المجالات المنزلية والصناعة والسياحة والصحية وأيضاً مستقبلا وقود للسيارات.



وقال عقل، إن المشروع الاستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، سيسهم بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35بالمئة وقد تصل إلى 60 بالمئة في القطاع الصناعي، الذي سيسهم في تعزيز منافسته محلياً وخارجياً وزيادة الصادرات والإسهام في رفع نسبة النمو والتوسع في الاستثمارات وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة .



وأشار إلى أن شبكات الغاز الطبيعي هي البنية التحتية التي تربط منتجي الغاز الطبيعي بمستخدميه النهائيين، سواء كانوا صناعيين أو تجاريين أو منزليين، وتشمل هذه الشبكات خطوط أنابيب، محطات ضخ، مرافق تخزين، ووحدات معالجة، التي تضمن نقل الغاز بشكل آمن وفعّال من الحقول إلى المستهلكين.



وعن أهمية شبكات الغاز الطبيعي ، قال خبير الطاقة إن شبكات الغاز الطبيعي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، وذلك وفقًا لإحصاءات عام 2023، خاصةً أن أكثر من 24 بالمئة من استهلاك الطاقة العالمي على الغاز الطبيعي، لكونه وقودًا نظيفًا نسبيًا مقارنةً بالفحم والنفط، حيث ينتج انبعاثات كربونية أقل بنسبة 50-60 بالمئة عند الاحتراق، وهذه المزايا جعلت من شبكات الغاز الطبيعي محورًا أساسيًا لخطط التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، حيث أنه مع تحول الدول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، أصبحت شبكات الغاز الطبيعي أحد الأعمدة الأساسية لتلبية احتياجات الطاقة حول العالم.



وعن الاستخدام المنزلي والتجاري للغاز الطبيعي أشار عقل، إلى أنه يتم استخدام الغاز الطبيعي على نطاق واسع في المنازل لتلبية احتياجات التدفئة والطهي وتسخين المياه، ففي الولايات المتحدة مثلا، تعتمد حوالي 50 بالمئة من الأسر على الغاز الطبيعي لتدفئة منازلها بفضل كفاءته وتكلفته الاقتصادية، أما في القطاع التجاري، فيُستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المكاتب والمباني التجارية، ما يساعد على توفير بيئات عمل مريحة بتكلفة أقل وكفاءة طاقية أعلى مقارنةً بالخيارات الأخرى.



وتابع الخبير، " تأتي أهمية هذه الشبكات من عدة جوانب، منها، التوزيع الفعّال للطاقة حيث تسهم الشبكات في نقل كميات كبيرة من الغاز بكفاءة من مناطق الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، والأمان والاستدامة، إذ توفر أنظمة متقدمة للتحكم ومنع التسربات، ما يجعل الشبكات أكثر أمانًا مقارنةً بوسائل نقل الطاقة الأخرى.

ونوه إلى تخفيض تكاليف النقل من حيث مساهمة الشبكات في تقليل التكاليف مقارنةً بالنقل البري أو البحري، ما يعزز الاقتصاد ويقلل التلوث، بالإضافة الى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة حيث تساعد في نشر استخدام الغاز الطبيعي، وهو وقود أنظف مقارنة بالوقود الأحفوري الآخر.



وقال إن الشبكات توفر الدعم للصناعات والمنازل من جانب أنها تمد المصانع بالطاقة اللازمة وتستخدم في المنازل للتدفئة والطهي، ما يحسن من جودة الحياة، بالإضافة إلى المرونة والتوسّع حيث يمكن توسيع شبكات الغاز الطبيعى وإدخال تقنيات جديدة مثل الغاز الطبيعي المضغوط أو المسال.



وأكد عقل، أن هذه العوامل تجعل شبكات الغاز الطبيعى أداة حيوية في تأمين إمدادات الطاقة وضمان استدامتها للمستقبل.



وفي ذات الإطار كلفت الحكومة الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" في وقت سابق بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، بحيث تتولى الشركة وبالتنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة عن التجمعات الصناعية تنفيذ البنية التحتية لشبكة توزيع الغاز الطبيعي داخل المدن الصناعية لغايات تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وتولي الخدمات (إدارة وتشغيل وصيانة) شبكات الغاز داخل المدن الصناعية.



وبهذا الصدد ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع يتعلق بالغاز الطبيعي ويعد مكملا لمشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وهو إنشاء خط الغاز من منطقة حقل الريشة إلى نقطة الربط على خط الغاز الرئيسي بطول 230 كم، بكلفة تصل حوالي 150 مليون دينار.



ويهدف المشروع إلى تنفيذ البنية التحتية لربط الغاز من حقل الإنتاج بالريشة إلى نقطة الربط على الخط الرئيسي، وشراء الغاز من شركة البترول الوطنية وبيعه للصناعات المستهلكة للغاز، بالإضافة إلى تأمين غاز طبيعي بديل إضافي على شبكة الغاز الرئيسية.



وبذلك فإن "جوتك" أول شركة حكومية مختصة بأعمال توزيع وتزويد الغاز الطبيعي داخل المملكة.

(بترا)