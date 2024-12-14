أفلام أردنية في قلب أيام قرطاج السينمائية: من المحلية إلى العالمية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

تونس -بين أروقة الزمن وتحت أنوار الشاشة الفضية، تبرز أيام قرطاج السينمائية كأحد أهم المهرجانات التي تعيد تشكيل المشهد الثقافي والسينمائي في العالم العربي وإفريقيا.

وفي دورتها الخامسة والثلاثين، التي تقام من 14 إلى 21 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تعيد هذه التظاهرة الفنية صياغة الحكايات الإنسانية عبر عدسات صانعي الأفلام، مقدمة فضاء للتنوع والإبداع يجسد شعار "السينما بوابة الإلهام".

الأردن ضيف "ٍسينما تحت المجهر"

في دورة العام الحالي في "قرطاج السينمائي"، تحتل السينما الأردنية مكانة بارزة من خلال قسم "سينما تحت المجهر". فمنذ نجاح فيلم "ذيب" للمخرج ناجي أبو نوار، الذي ترشح لجائزة الأوسكار، بدأت السينما الأردنية في الانتقال إلى الساحة الدولية. أفلام، مثل "إن شاء الله ولد " لأمجد الرشيد و"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان، تظهر قدرة المبدعين الأردنيين على معالجة قضايا مجتمعية معقدة بأساليب مبتكرة. كما تبرز أفلام قصيرة مثل "الحرش" و"وذكرنا وأنثانا" مواهب الجيل الجديد، مما يؤكد استمرار ازدهار الصناعة السينمائية في الأردن.



وستعرض 12 فيلما بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تضم ستة أفلام روائية طويلة، وهي "إن شاء الله ولد" إخراج أمجد الرشيد (2023)، "ذيب" إخراج ناجي أبو نوار (2014)، "بنات عبد الرحمن" إخراج زيد أبو حمدان (2021)، "الحارة" إخراج باسل غندور (2020)، "فرحة" إخراج دارين ج. سلام (2021)، و"إن شاء الله استفدت" إخراج محمود المساد (2016).

كما يضم فيلما وثائقيا طويلا بعنوان "حلوة يا أرضي" إخراج سارين هيراباديان (2023)، وخمسة أفلام روائية قصيرة، وهي "وذكرنا وأنثانا" إخراج أحمد اليسير (2023)، "الحرش" إخراج فراس الطيبة (2023)، "سكون" إخراج دينا ناصر (2023)، و"البحر الأحمر يبكي" إخراج فارس الرجوب (2023).



فلسطين في قلب المهرجان

تبقى السينما الفلسطينية محورا أساسيا في أيام قرطاج؛ حيث تعرض أفلام فلسطينية مجانا للجمهور التونسي في شارع الحبيب بورقيبة. إضافة إلى ذلك، تكرم العام الحالي في أيام قرطاج السينمائية أفلام، منها "الجنة الآن" و"عمر" اللذان رشحا للأوسكار وحصدا جوائز عالمية، وتسرد الأفلام حكايات عن المقاومة الفردية والجماعية بجرأة سردية وبراعة إخراجية. أبو أسعد، الذي بدأ مسيرته بفيلم "منزل ورقي"، يستمر بتقديم بأعماله التي تمزج بين الإيقاع السينمائي والرسائل الإنسانية العميقة.



كما يعد فيلم "أحلام عابرة" لرشيد مشهراوي أحد أبرز المشاركات في هذه الدورة، حيث يبرز قصص اللاجئين الفلسطينيين من منظور إنساني حميمي.



وتفتتح أيام قرطاج السينمائية سلسلة عروضها للعام الحالي بالفيلم اللبناني "واهب الحرية" للمخرج قيس الزبيدي، والفيلم الفلسطيني "ما بعد" للمخرجة مها الحاج.



مسابقات متنوعة تعكس ثراء الإبداع السينمائي

تتنافس مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة التي تعكس تنوعا فنيا وثقافيا غنيا تضم 15 فيلما، هي: "ديمبا" لمامادو ديا، "القرية المجاورة للجنة" لمو هراوي، "الرجل ميت" لأوام أمكبا، "هانامي" لدينيس فرنانديز، "الزرقاء" للمخرج داود أولاد سيد، "طمس" لكريم موسوي، "فرانز فانون" لعبد النور زحزح، "سيدر" لميرا شعيب و"إلى عالم مجهول" للمهدي فليفل.

كما تتضمن "البحث عن مخرج للسيد رامبو" لخالد منصور، "سلمى" لجود سعيد، "مع العين)) لمريم جعبر، "عائشة" لمهدي البرساوي، "النسل الأحمر" للطفي عاشور. و"برج الرومي" للمنصف.



فيما تضم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 17 فيلما هي: "أحلى من الأرض" لشريف البنداري، "وراء الشمس" لريان مسردي، "آيو" ليولاند إيكل وفرانسواز إيلونج جوميز، "شيخة" لأيوب اليوسفي وزهوة الراجي، "في ثلاث ظلمات" لحسام السلولي، "في صالة الانتظار" لمعتصم طه، "ليزا واكسول" ليورو مباي، و"ماكون" لنايت منت.



إلى جانب: "مانجو" لرندة علي، "ليني أفريكو" لمروان لبيب، "بعد ذلك لن يحدث شيء" لإبراهيم عمر، "روج" لساهر موصلي، "على الحافة" لسحر العشي، "بالا بيكم" لنجيب أولبصير، "والدك... على الأغلب" للأخوين طلبة، "أين أنت؟" لمحمد كوتة و"الزنتان" للهاشمية أحمدة.



وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يشارك 13 فيلما هي: "رفعت عيني إلى السماء" لندى رياض وأيمن الأمير، "متى ستأتي أفريقيا؟" لديفيد بيير فيلا، "داهومي" لماتي ديوب، "112" لشدري ماكا جويل، "ذكريات وأحلام" لمحمد إسماعيل، "جنين جنين" لمحمد بكري و"مارون عاد إلى بيروت" لفيروز سرحال.



كما يشارك أيضا: "ماتيلا" لعبد الله يحيى، "نادار: ساغا والو" لعثمان وليم مباي، "شهيلي" لحبيب العايب، "تونغو سا" لنيلسون ماكينغو، "كوماندر أكشن" لكمال الجعفري، و"الرجوع" لانتاجريست الأنصاري.



احتفاء عالمي ومحلي في أيام قرطاج السينمائية

في دورة العام الحالي، تسلط أيام قرطاج السينمائية الضوء على المخرج التونسي جيلاني السعدي، الذي يمثل أحد أبرز الأصوات السينمائية في تونس. أعماله المتميزة؛ مثل "عصيان" الحاصل على التانيت البرونزي في دورة العام 2021، و"عرس الذيب" الذي نال جائزة لجنة التحكيم في 2006 وجائزة أفضل فيلم إفريقي في مهرجان السينما الإفريقية بميلانو العام 2007، تعكس عمق اهتمامه بالمهمشين والهامش.



السعدي، الذي نشأ في أجواء حركة نوادي السينما التونسية وشارك في تأسيس "نادي سينما بنزرت"، تأثر بالأعمال الكلاسيكية الكبرى التي ألهمته لتطوير أسلوبه الخاص.



ومن إيران، يأتي المخرج محسن مخملباف؛ أحد أعمدة الموجة الجديدة للسينما الإيرانية.

أعماله، مثل "قندهار" الذي اختير ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما وفقا لمجلة "تايم"، و"سلام سينما" و"صرخة النمل"، حملت قضايا إنسانية إلى منصات المهرجانات الكبرى مثل كان والبندقية. يقدم مخملباف في هذه الدورة مجموعة من أفلامه، إلى جانب "ماستر كلاس" مفتوحة لمحبي السينما والمخرجين الواعدين.



فيما يعود المخرج الجزائري مرزاق علواش بفيلميه الأخيرين "الصف الأول" و"ما كان والو"، مستعرضا رؤيته للواقع الاجتماعي الجزائري. منذ فيلمه الأول "عمر قاتلاتو"، الذي أحدث ثورة في السينما الجزائرية العام 1977، وحتى أفلامه اللاحقة مثل "مغامرات بطل" و"باب الوادي سيتي"، يعرف علواش بقدرته على مزج البساطة السردية مع العمق الاجتماعي. الجوائز التي حصدها، بما في ذلك ثلاثة من "تانيت" أيام قرطاج السينمائية، تؤكد مكانته كواحد من أبرز الأصوات السينمائية في المنطقة.



السينما التونسية: حكاية صعود وتفرد

تتميز السينما التونسية بتاريخ طويل من الإبداع المتجدد، حيث انطلقت جذورها في العام 1922 مع المبدع سمامة شكلي الذي أخرج فيلمه القصير الأول "زهرة"، تبعه العام 1924 بفيلم "عين الغزال" الذي شاركت فيه ابنته هايدي بدور البطولة. هذه البداية جعلت تونس من أولى الدول الإفريقية التي تقتحم عالم السينما بروح محلية.



في العام 1949، وقبل الاستقلال بسبعة أعوام، كانت تونس تملك أحد أكبر عدد من نوادي السينما في إفريقيا، ما أسهم في خلق بيئة سينمائية نابضة. طاهر شريعة، الذي قاد اتحاد نوادي السينما، كان شخصية محورية في ترسيخ السينما التونسية، حيث أنتج أول فيلم روائي طويل تونسي بعنوان "الفجر" لعمر الخليفي العام 1967.

كما أنه كان القوة الدافعة وراء إنشاء "أيام قرطاج السينمائية" العام 1966؛ المهرجان الذي بدأ كحدث يعقد كل عامين حتى العام 2014، قبل أن يتحول إلى حدث سنوي تلبية لاحتياجات الجمهور وصنّاع السينما.



ولم تكن السينما التونسية مجرد تقليد للسينما التجارية السائدة، بل سعت منذ البداية لتكون منصة لتناول القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية بروح إبداعية. على عكس الأنماط الملحمية والشعبية التي ظهرت في بلدان مغاربية أخرى، ركزت السينما التونسية على الأفلام الفردية التي تحمل بصمة خاصة لمخرجيها. من هنا، أصبحت السينما التونسية لوحة غنية بأساليب متنوعة، كما يظهر في اختلاف النهج بين ناصر خمير ونوري بوزيد.



وأحد أبرز عوامل تميز السينما التونسية كان تسامح الرقابة السينمائية، مقارنة ببقية الدول العربية. هذا التسامح سمح بتقديم مواضيع جريئة. وبين العامين 1986 و1996، عاشت السينما التونسية عصرها الذهبي، حيث اجتاحت أفلام مثل "الصمت" و"عصفور السطح" و"صيف حلق الوادي" الشاشات المحلية والدولية.



ومع نهاية التسعينيات، بدأت السينما التونسية تواجه تحديات جديدة. انتشرت القنوات الفضائية المقرصنة، مما أثر بشكل كبير على عدد رواد السينما.

وتوقفت الإعلانات التلفزيونية للأفلام الوطنية، ما حد من التواصل مع الجمهور. وبالرغم من استمرار دعم وزارة الثقافة، ظل الإنتاج محدودا عند ثلاثة أفلام طويلة سنويا، من دون وجود مركز وطني للسينما أو شبكات توزيع حديثة.

ورغم التحديات، برز جيل جديد من المخرجين، مثل رجاء عماري ونداء شطا، الذين أدخلوا أساليب جديدة وأفكارا مبتكرة. هذه الموجة الجديدة تمثل الأمل في استعادة مكانة السينما التونسية كقوة إبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي، منتظرة إصلاحات هيكلية تسهم في نهضتها مجددا.



وتظل السينما التونسية رمزا للإبداع العربي والإفريقي، حيث تعكس قوتها في معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية، مع الحفاظ على طابعها الفني المميز. ومع استمرار الجهود لتعزيز الإنتاج السينمائي ودعمه، تبقى تونس وجهة سينمائية عالمية تستحق الإشادة.

