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أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق اليوم وغدا

12/14/2024 4:30:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يكون الطقس اليوم السبت، باردا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.


ويبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، باردا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء، باردا نسبيًا فوق الجبال العالية، ولطيف الحرارة في البادية والسهول، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3، وفي مرتفعات الشراة 12 - 2, وفي مناطق البادية 17 - 3, وفي مناطق السهول 15 - 5, وفي الأغوار الشمالية 23 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 25 - 12، وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 10 درجة مئوية.-(بترا)


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