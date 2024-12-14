الذكرى الـ39 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة تصادف اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تصادف اليوم السبت
الذكرى الـ39 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة.
وعمل الفقيد الطراونة
في بداية حياته معلما ومحاميا وقاضيا ومدعيا عاما في مختلف مدن المملكة ورئيسا
لعدة محاكم وهيئات قضائية مثلما عمل قاضيا لمحكمة أبوظبي لعدة سنوات، إضافة لعمله
مندوبا عن الأردن بجامعة الدول العربية لعدة فترات عن اللجان القانونية، وعضوا في
لجنة انتقاء الموظفين.
والراحل الطراونة
من مواليد مدينة الكرك عام 1929 ودرس القانون في جامعة دمشق ومارس العمل السياسي
والحزبي في بداية حياته ومن ثم انتقل للعمل في السلك القضائي الأردني، وكان آخر
مناصبه عضوا في المجلس القضائي الأعلى وقاضيا لمحكمتي التميز والعدل العليا.
ومنحه المغفور
له الملك الحسين بن طلال، وسام الاستقلال من الدرجة الاولى تقديرا وتكريما لخدماته
الجليلة وسيرته القانونية العطرة وذلك في ذكرى وفاته.
كما تم إطلاق
شارع يحمل اسمه في عمان تخليدا لذكراه الطيبة.
وكان الراحل
الطراونة قد ساهم مع زملائه في السلك القضائي برفعة القضاء الأردني والعربي.
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