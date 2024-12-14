الذكرى الـ39 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة تصادف اليوم

تصادف اليوم السبت الذكرى الـ39 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة.



وعمل الفقيد الطراونة في بداية حياته معلما ومحاميا وقاضيا ومدعيا عاما في مختلف مدن المملكة ورئيسا لعدة محاكم وهيئات قضائية مثلما عمل قاضيا لمحكمة أبوظبي لعدة سنوات، إضافة لعمله مندوبا عن الأردن بجامعة الدول العربية لعدة فترات عن اللجان القانونية، وعضوا في لجنة انتقاء الموظفين.



والراحل الطراونة من مواليد مدينة الكرك عام 1929 ودرس القانون في دمشق ومارس العمل السياسي والحزبي في بداية حياته ومن ثم انتقل للعمل في السلك القضائي الأردني، وكان آخر مناصبه عضوا في المجلس القضائي الأعلى وقاضيا لمحكمتي التميز والعدل العليا.



ومنحه المغفور له الملك الحسين بن طلال، وسام الاستقلال من الدرجة الاولى تقديرا وتكريما لخدماته الجليلة وسيرته القانونية العطرة وذلك في ذكرى وفاته.



كما تم إطلاق شارع يحمل اسمه في عمان تخليدا لذكراه الطيبة.



وكان الراحل الطراونة قد ساهم مع زملائه في السلك القضائي برفعة القضاء الأردني والعربي.







