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رئاسة الوزراء تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها حسّان بمناطق المملكة

12/14/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نشرت رئاسة الوزراء اليوم السبت، التقرير الدوري الثاني عن سير العمل في المواقع التي زارها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في عدد من مناطق المملكة، ضمن جولاته الميدانيَّة الأسبوعيَّة.


وبحسب التقرير، بلغ عدد المواقع التي تفقَّدها رئيس الوزراء خلال الفترة ما بين 25 أيلول وحتى 9 تشرين الثاني الماضيين، 37 موقعاً، تتطلب إجراءات وتدخُّلات تنموية وتحسينية يبلغ عددها 71 إجراءً، وشملت قطاعات: صحيَّة وتعليميَّة، وزراعيَّة وصناعيَّة، وشبابيَّة وسياحيَّة وبيئيَّة، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعيَّة.


ويُظهر التقرير انتهاء العمل وإنجاز 26 إجراءً، بينما يتواصل العمل لإنجاز 45 إجراءً تحسينياً آخر.


وكانت رئاسة الوزراء قد نشرت أول تقرير عن سير العمل في المواقع التي زارها رئيس الوزراء في أواخر تشرين الأول الماضي.


وخلال نقاشات الثقة الأسبوع الماضي، أكّد رئيس الوزراء في حديثه أمام النواب أن التواصل الميداني للحكومة مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشَّباب قاد إلى اتخاذ العديد من القرارات ترجمة للرؤية التنموية للحكومة، كما لفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على مواصلة الزيارات الميدانية والتي ستأخذ بعين الاعتبار مواقع بحاجة لتدخلات تنموية وإجراءات تحسينية، تحدث عنها نواب في مداخلاتهم.


وفيما يلي رابط التقرير الدوري الثاني الذي يبيِّن سير العمل في مواقع الزيارات الميدانية بشكل تفصيلي، وهو وثيقة حية تُحدَّث بشكل دوري:

أنظر الرابط

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