الأردن يدين استهداف الاحتلال مربعاً سكنياً وسط غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف إسرائيل مربعاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء واصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء في ظل عجز دولي وغياب محاسبة دولية فاعلة لمرتكبي هذه الهجمات على الفلسطيين.
وجدد القضاة دعوتة للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة بشكل فوري، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
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