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الأردن يدين استهداف الاحتلال مربعاً سكنياً وسط غزة

12/14/2024 4:30:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف إسرائيل مربعاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء واصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء في ظل عجز دولي وغياب محاسبة دولية فاعلة لمرتكبي هذه الهجمات على الفلسطيين.
وجدد القضاة دعوتة للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة بشكل فوري، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

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