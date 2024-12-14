ارتفاع عدد وفيات حريق دار المسنين إلى 7

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
ارتفع عدد وفيات
حريق "دار الضيافة للمسنين"، إلى 7 بعد وفاة مسنّة ثمانينية، اليوم
السبت، متأثرة بإصابتها.
وتم نقل
جثمان
المسنة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
وتعتبر هذه
الوفاة من ضمن الحالات الحرجة التي نقلت إلى مستشفى
البشير صباح الجمعة.
وقالت مصادر
لـ"الغد" إن "جميع الوفيات لسيدات تتراوح أعمارهن من 57 - 85 عاما،
مضيفة أن "جميعهن قضين بسبب الاختناق".
وأكدت المصادر
أنه "تم التقاط عينات من جثث الضحايا لإجراء فحص الجينات الوراثية للتأكد من
هوياتهن".
ولفتت إلى أنه
"سيتم تسليم جثامينهن لذويهن صباح السبت، بعد التأكد من هوياتهن"، موضحة
أن "هناك متوفيات لم يحضر أحد للتعرف عليهن".
وكان رئيس
النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات قد أوعز للنائب العام لتشكيل لجنة تحقيق
لبيان سبب الحريق الذي أتى على 80 مترا من الطابق الأول لدار المسنين.
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