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ارتفاع عدد وفيات حريق دار المسنين إلى 7

12/14/2024 4:30:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






ارتفع عدد وفيات حريق "دار الضيافة للمسنين"، إلى 7 بعد وفاة مسنّة ثمانينية، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها.
وتم نقل جثمان المسنة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وتعتبر هذه الوفاة من ضمن الحالات الحرجة التي نقلت إلى مستشفى البشير صباح الجمعة.

وقالت مصادر لـ"الغد" إن "جميع الوفيات لسيدات تتراوح أعمارهن من 57 - 85 عاما، مضيفة أن "جميعهن قضين بسبب الاختناق".

وأكدت المصادر أنه "تم التقاط عينات من جثث الضحايا لإجراء فحص الجينات الوراثية للتأكد من هوياتهن".

ولفتت إلى أنه "سيتم تسليم جثامينهن لذويهن صباح السبت، بعد التأكد من هوياتهن"، موضحة أن "هناك متوفيات لم يحضر أحد للتعرف عليهن".

وكان رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات قد أوعز للنائب العام لتشكيل لجنة تحقيق لبيان سبب الحريق الذي أتى على 80 مترا من الطابق الأول لدار المسنين.

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