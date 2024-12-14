التعاون الإسلامى تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت منظمة التعاون الإسلامى، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير عشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، معتبرة ذلك امتداد لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، رحبت المنظمة في بيان أوردته بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك قرارا حول دعم ولاية وكالة "الأونروا" ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وجددت المنظمة في هذا الصدد، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل "قوة الاحتلال"، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، المجزرة المروعة بمخيم النصيرات بقطاع غزة، التي خلفت عددًا من الشهداء والجرحى، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعد ضمن سلسلة من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا البديوي، المجتمع الدولي، للتحرك العاجل والفوري، وفق القوانين والمعاهدات الدولية، لوقف هذه الجرائم التي تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.
كما رحب بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، إضافة إلى قرار دعم ولاية وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.-(بترا)
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