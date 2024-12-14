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التعاون الإسلامى تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة

12/14/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دانت منظمة التعاون الإسلامى، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير عشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، معتبرة ذلك امتداد لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً ضد الشعب الفلسطيني.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، رحبت المنظمة في بيان أوردته بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك قرارا حول دعم ولاية وكالة "الأونروا" ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.


وجددت المنظمة في هذا الصدد، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل "قوة الاحتلال"، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، المجزرة المروعة بمخيم النصيرات بقطاع غزة، التي خلفت عددًا من الشهداء والجرحى، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعد ضمن سلسلة من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.


ودعا البديوي، المجتمع الدولي، للتحرك العاجل والفوري، وفق القوانين والمعاهدات الدولية، لوقف هذه الجرائم التي تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.


كما رحب بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، إضافة إلى قرار دعم ولاية وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.-(بترا)

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