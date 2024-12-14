الأردن يشارك في اجتماع الاتحاد العربي للكهرباء في المغرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك مدير عام شركة الكهرباء الوطنية/ نائب رئيس الاتحاد العربي للكهرباء الدكتور سفيان البطاينة، في أعمال الاجتماع 61 لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء، والاجتماع 21 للجمعية العامة للاتحاد، الذي عقد في مدينة طنجة المغربية أخيرا.
وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم السبت، ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس طارق همان، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدكتور سفيان البطاينة، وأمين عام الاتحاد المهندس ناصر المهندي، والمدراء العامين لشركات الكهرباء في الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للكهرباء.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز مكانة الاتحاد وتطوير أدائه، وعلى رأسها موضوع مقر الاتحاد العربي للكهرباء الذي سيقام في الأردن ، بصفته خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار المؤسسي وضمان استمرارية العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
كما ناقش الاجتماع القضايا المالية المتعلقة بوضعية رسوم الاشتراك والميزانية التقديرية لعام 2025، وبحث سبل تحسين الموارد وتنميتها لضمان استدامة عمل الاتحاد.
وشكل تقدم سير العمل للمؤتمر العام الثامن للاتحاد المزمع عقده في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 11 - 13 شباط 2025، نقطة بارزة على جدول أعمال الاتحاد.
ووصف همان، مؤتمر الرياض بأنه حدث هام يعكس التزام الاتحاد بتوفير منصة تجمع بين الخبراء والشركات والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات في قطاع الكهرباء.
وقال إن نجاح المؤتمر يتطلب مضاعفة الجهود لضمان تنظيم يليق بمكانة الاتحاد ويعكس تطلعات أعضائه.
من جانبه، قال المهندس البطاينة في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش أنشطة الاتحاد للعام المقبل خاصة مؤتمره الثامن الذي تستضيفه مدينة الرياض، وجرى عرض الاستعدادات للمؤتمر وأبرز المواضيع التي سيبحثها.
وأكد أهمية اجتماعات الاتحاد للبحث في تحديات أنظمة الكهرباء في العالم العربي وسبل معالجتها، خاصة في ظل تغيرات مناخية تلقي بظلالها على هذه الأنظمة، مشيدا بإنجازات الاتحاد ودوره في تأطير الجهود العربية للنهوض بأنظمة الكهرباء.
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