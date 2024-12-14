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الأردن يشارك في اجتماع الاتحاد العربي للكهرباء في المغرب

12/14/2024 4:29:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شارك مدير عام شركة الكهرباء الوطنية/ نائب رئيس الاتحاد العربي للكهرباء الدكتور سفيان البطاينة، في أعمال الاجتماع 61 لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء، والاجتماع 21 للجمعية العامة للاتحاد، الذي عقد في مدينة طنجة المغربية أخيرا.


وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم السبت، ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس طارق همان، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدكتور سفيان البطاينة، وأمين عام الاتحاد المهندس ناصر المهندي، والمدراء العامين لشركات الكهرباء في الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للكهرباء.


وناقش الاجتماع سبل تعزيز مكانة الاتحاد وتطوير أدائه، وعلى رأسها موضوع مقر الاتحاد العربي للكهرباء الذي سيقام في الأردن ، بصفته خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار المؤسسي وضمان استمرارية العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
كما ناقش الاجتماع القضايا المالية المتعلقة بوضعية رسوم الاشتراك والميزانية التقديرية لعام 2025، وبحث سبل تحسين الموارد وتنميتها لضمان استدامة عمل الاتحاد.

وشكل تقدم سير العمل للمؤتمر العام الثامن للاتحاد المزمع عقده في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 11 - 13 شباط 2025، نقطة بارزة على جدول أعمال الاتحاد.


ووصف همان، مؤتمر الرياض بأنه حدث هام يعكس التزام الاتحاد بتوفير منصة تجمع بين الخبراء والشركات والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات في قطاع الكهرباء.


وقال إن نجاح المؤتمر يتطلب مضاعفة الجهود لضمان تنظيم يليق بمكانة الاتحاد ويعكس تطلعات أعضائه.


من جانبه، قال المهندس البطاينة في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش أنشطة الاتحاد للعام المقبل خاصة مؤتمره الثامن الذي تستضيفه مدينة الرياض، وجرى عرض الاستعدادات للمؤتمر وأبرز المواضيع التي سيبحثها.


وأكد أهمية اجتماعات الاتحاد للبحث في تحديات أنظمة الكهرباء في العالم العربي وسبل معالجتها، خاصة في ظل تغيرات مناخية تلقي بظلالها على هذه الأنظمة، مشيدا بإنجازات الاتحاد ودوره في تأطير الجهود العربية للنهوض بأنظمة الكهرباء.


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