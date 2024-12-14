طائرة شحن روسية تغادر قاعدة حميميم في سوريا إلى ليبيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا اليوم السبت. وأضاف المسؤول المتمركز عند بوابة القاعدة لوكالة ((رويترز)) للأنباء أن من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق قال الكرملين إن تركيزه منذ سقوط نظام بشار الأسد ينصب على ضمان أمن قواعده العسكرية في سوريا وبعثاته الدبلوماسية.
وكانت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة ((ماكسار)) بعد الإطاحة بنظام الأسد مطلع الأسبوع الحالي أظهرت أن روسيا تجمع فيما يبدو عتاداً عسكرياً في قاعدة جوية بسوريا.
وتُظهر الصور التي التقطت، أمس (الجمعة)، ما يبدو أنهما طائرتان من طراز ((أنتونوف إيه إن - 124))، إحدى كبرى طائرات الشحن في العالم، ومقدمتهما مفتوحة بقاعدة ((حميميم)) الجوية في محافظة اللاذقية الساحلية.
وقالت ((ماكسار)) إن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، مركز الإصلاح والصيانة الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، ((ما زالت دون تغيير إلى حد كبير منذ تغطيتنا للصور في 10 ديسمبر (كانون الأول) مع استمرار رصد فرقاطتين قبالة سواحل طرطوس)).-(وكالات)
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