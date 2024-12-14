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طائرة شحن روسية تغادر قاعدة حميميم في سوريا إلى ليبيا

12/14/2024 4:29:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا اليوم السبت. وأضاف المسؤول المتمركز عند بوابة القاعدة لوكالة ((رويترز)) للأنباء أن من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق قال الكرملين إن تركيزه منذ سقوط نظام بشار الأسد ينصب على ضمان أمن قواعده العسكرية في سوريا وبعثاته الدبلوماسية.


وكانت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة ((ماكسار)) بعد الإطاحة بنظام الأسد مطلع الأسبوع الحالي أظهرت أن روسيا تجمع فيما يبدو عتاداً عسكرياً في قاعدة جوية بسوريا.

وتُظهر الصور التي التقطت، أمس (الجمعة)، ما يبدو أنهما طائرتان من طراز ((أنتونوف إيه إن - 124))، إحدى كبرى طائرات الشحن في العالم، ومقدمتهما مفتوحة بقاعدة ((حميميم)) الجوية في محافظة اللاذقية الساحلية.


وقالت ((ماكسار)) إن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، مركز الإصلاح والصيانة الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، ((ما زالت دون تغيير إلى حد كبير منذ تغطيتنا للصور في 10 ديسمبر (كانون الأول) مع استمرار رصد فرقاطتين قبالة سواحل طرطوس)).-(وكالات)

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