رياضيو جازان: استضافة كأس العالم حدث تاريخي واستثنائي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
تواصلت أفراح الرياضيين في منطقة جازان، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم
استضافة المملكة لمونديال كأس العالم 2034 في المملكة، إذ عبر الرياضيون عن بالغ سرورهم باستضافة الحدث الرياضي
الأكبر، الذي يؤكد مكانة المملكة دوليا، وتربعها على قمم العالم في مختلف المجالات المختلفة.
ورصدت "الوطن"، أفراح الرياضيين، والذين أكدوا أنه يجب من الان إعداد خطط واستراتيجيات لإعداد منتخب
قوي قادر على المنافسة، والوصول للأدوار النهائية للبطولة، مشيرين إلى أن فتح الاحتراف الخارجي للاعبين المحليين، وتجنيس اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري، وإعادة الدوري
الرديف للواجهة بمشاركة المحليين، واختيار مواهب الفئات السنية، وصقل وتنمية مهاراتهم، وإشراكهم في معسكر خارجي طويل، تعد أهم مطالب الرياضيين.
وأكد مدير فرع وزارة الرياضة سابقا بجازان إبراهيم الرياني، أن استضافة المملكة لكأس العالم يعتبر حدث استثنائي فريد من نوعه، موضحا أنه لايوجد مستحيل على السعوديين، وأنهم قادرين على تحقيق نجاح باهر، واستضافة تاريخية ستخلدها الأجيال عالميا على مر العصور، مقدما التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكافة الشعب السعودي.
من جانبه، أوضح رئيس نادي حطين السابق فيصل مدخلي، أن إرادة الشعب السعودي متينة وقوية، واستضافة المملكة لكأس العالم يؤكد النهضة والتنمية الرياضية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وليست غريبة علينا كسعوديين استضافة الأحداث الرياضية العالمية، فنحن السعوديون نكتب التاريخ ونصنع النجاح باحترافية ومهنية.
بدوره، بين إداري نادي حطين للفئات السنية وائل سحبان أهمية الدعم الكبير والقوي، وبذل المزيد من الجهد لتهيئة وصقل مواهب الفئات السنية، والتي ستكتب عهد جديد ممثلا في مشاركتهم في كأس العالم، مقدما التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة باستضافة مونديال 34، والذي سيعكس صورة وهوية المواطن السعودي الأصيل.
وأكد مدرب المركز الإقليمي بجازان أيمن شيعاني، أن رياضة المملكة تخطو بخطوات جبارة لكتابة التاريخ الرياضي عالميا، والذي بدأناه منذ عام 84 بعد تحقيق بطولة أمم اسيا، والتي مهدت طريق الأخضر لمنصات الذهب، مشيرا إلى أنه متفائل كثيرا بمشاركة سعودية مختلفة، نصل معها إلى الأدوار الإقصائية، وكتابة تاريخ جديد في عصر المنجزات الرياضية بقيادة الأمير الشاب الملهم محمد بن سلمان، الذي يسير بنا إلى تحقيق واقع فريد بسواعد وطنية.
إلى ذلك ، أشار الحكم السابق أحمد زقيل، أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، ستكون بهوية وطنية تبرز أصالة وثقافة الشعب السعودي، وقدرتهم على إنجاح الحدث الكبير، مشيرا إلى أن كأس العالم ستكون الأولى من نوعها تاريخيا، بتواجد 48 منتخبا على أرض المملكة، فألف مبارك لقيادتنا الحكيمة، ولجميع أبناء هذا الوطن العزيز استضافة المملكة لمونديال كأس العالم2034، ونردد معها أنه لا صعب
على المملكة، في وجود هذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب العظيم.
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