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رياضيو جازان: استضافة كأس العالم حدث تاريخي واستثنائي - جريدة الوطن السعودية

12/14/2024 4:26:06 AM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت أفراح الرياضيين في منطقة جازان، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة المملكة لمونديال كأس العالم 2034 في المملكة، إذ عبر الرياضيون عن بالغ سرورهم باستضافة الحدث الرياضي الأكبر، الذي يؤكد مكانة المملكة دوليا، وتربعها على قمم العالم في مختلف المجالات المختلفة.
ورصدت "الوطن"، أفراح الرياضيين، والذين أكدوا أنه يجب من الان إعداد خطط واستراتيجيات لإعداد منتخب قوي قادر على المنافسة، والوصول للأدوار النهائية للبطولة، مشيرين إلى أن فتح الاحتراف الخارجي للاعبين المحليين، وتجنيس اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري، وإعادة الدوري الرديف للواجهة بمشاركة المحليين، واختيار مواهب الفئات السنية، وصقل وتنمية مهاراتهم، وإشراكهم في معسكر خارجي طويل، تعد أهم مطالب الرياضيين.
وأكد مدير فرع وزارة الرياضة سابقا بجازان إبراهيم الرياني، أن استضافة المملكة لكأس العالم يعتبر حدث استثنائي فريد من نوعه، موضحا أنه لايوجد مستحيل على السعوديين، وأنهم قادرين على تحقيق نجاح باهر، واستضافة تاريخية ستخلدها الأجيال عالميا على مر العصور، مقدما التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكافة الشعب السعودي.
من جانبه، أوضح رئيس نادي حطين السابق فيصل مدخلي، أن إرادة الشعب السعودي متينة وقوية، واستضافة المملكة لكأس العالم يؤكد النهضة والتنمية الرياضية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وليست غريبة علينا كسعوديين استضافة الأحداث الرياضية العالمية، فنحن السعوديون نكتب التاريخ ونصنع النجاح باحترافية ومهنية.
بدوره، بين إداري نادي حطين للفئات السنية وائل سحبان أهمية الدعم الكبير والقوي، وبذل المزيد من الجهد لتهيئة وصقل مواهب الفئات السنية، والتي ستكتب عهد جديد ممثلا في مشاركتهم في كأس العالم، مقدما التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة باستضافة مونديال 34، والذي سيعكس صورة وهوية المواطن السعودي الأصيل.
وأكد مدرب المركز الإقليمي بجازان أيمن شيعاني، أن رياضة المملكة تخطو بخطوات جبارة لكتابة التاريخ الرياضي عالميا، والذي بدأناه منذ عام 84 بعد تحقيق بطولة أمم اسيا، والتي مهدت طريق الأخضر لمنصات الذهب، مشيرا إلى أنه متفائل كثيرا بمشاركة سعودية مختلفة، نصل معها إلى الأدوار الإقصائية، وكتابة تاريخ جديد في عصر المنجزات الرياضية بقيادة الأمير الشاب الملهم محمد بن سلمان، الذي يسير بنا إلى تحقيق واقع فريد بسواعد وطنية.
إلى ذلك ، أشار الحكم السابق أحمد زقيل، أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، ستكون بهوية وطنية تبرز أصالة وثقافة الشعب السعودي، وقدرتهم على إنجاح الحدث الكبير، مشيرا إلى أن كأس العالم ستكون الأولى من نوعها تاريخيا، بتواجد 48 منتخبا على أرض المملكة، فألف مبارك لقيادتنا الحكيمة، ولجميع أبناء هذا الوطن العزيز استضافة المملكة لمونديال ⁧‫كأس العالم2034‬⁩، ونردد معها أنه لا صعب
على المملكة، في وجود هذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب العظيم.

MENAFN14122024000089011017ID1108992430

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