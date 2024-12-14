شركة Kao Corporation: بخصوص بيان المساهمين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت شركة Oasis Management Company Ltd. (المشار إليها في ما يلي باسم "Oasis Management") المتخصصة في إدارة الاستثمارات وأحد المساهمين في شركتنا، بيانًا بخصوص مرشحي مجلس الإدارة الذين سيجري اقتراح أسمائهم في الاجتماع العام العادي رقم 119 للمساهمين.
يسعى مجلس إدارة شركة Kao وفريق الإدارة جاهدين إلى زيادة قيمة المساهمين من خلال التركيز على تحقيق أهداف طويلة الأجل تصب في مصلحتهم معتمدين في هذا الصدد على إستراتيجية أعمالنا، وإيمانًا منا بضرورة تعزيز قيمتنا المؤسسية، فإننا ملتزمون بالتواصل المباشر والبنَّاء مع جميع أصحاب المصلحة، بل ونرحب أيضًا بوجهات النظر الجديدة للاستنارة بها في مواجهة التحديات الكامنة في الأعمال.
تعمل شركة Kao باستمرار على تطوير آلية الاختيار بغية ضمان التوصل إلى مجموعة الأعضاء المثاليين المؤهلين للانضمام إلى مجلس الإدارة. ففي هذا العام، أمضت لجنة فحص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة أكثر من ستة أشهر في مناقشة الأمر قبل التوصل إلى قرار نهائي، وقد جرى اتخاذ القرار قبل أن تتقدم شركة Oasis Management باقتراحات تخص أي مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
تم تحديد موعد الإعلان عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق ليكون في 2 من ديسمبر، وهو الموعد المعتاد للإعلان عن المسؤولين التنفيذيين، والهدف من هذا التوقيت هو الإشارة بوضوح إلى أن David Muenz، المدير الذي يشغل أيضًا منصب مسؤول تنفيذي، سيتقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي في نهاية ديسمبر، على أن يواصل أداء مهام عمله كمدير حتى الاجتماع العام للمساهمين المقرر عقده في شهر مارس.
جرى شرح آلية الاختيار بالتفصيل لشركة Oasis Management. بالإضافة إلى ذلك، في ما يتعلق بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الواردة من الشركة في نهاية نوفمبر، فإننا نود أن نشير إلى أننا نواصل إجراء عملية الفحص المناسبة وفقًا لآلية الاختيار الخاصة بلجنة فحص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة، كما قد أبلغنا Oasis Management بشكل مباشر بهذا الإجراء. ومع ذلك، فإن الادعاءات الأخيرة تتضمن تصريحات غير دقيقة، مثل "رفض المديرين اتباع منهج الشفافية"، و"عرض Kao لإجراء مقابلات مع المرشحين...يخلو من المصداقية"، كما أن Kao قد اتبعت "نهجًا في ترشيح المديرين لا يتوافق مع الإجراءات القانونية الواجبة المتوقعة من الشركات العامة."
تزعم شركة Oasis Management أن "شركة Kao قد أعلنت أنها فوضت مزيدًا من السلطات إلى الإدارة، وبالتالي تخلت عن وظيفة الإشراف"، وذلك ردًا على بيان ورد في الإعلان الذي أصدرته Kao في 2 من ديسمبر. وهذا الإجراء يعكس نهجنا الحالي المتمثل في تفويض السلطة ضمن النطاق المسموح به بموجب قانون الشركات في اليابان، وفي الوقت نفسه يعزز الوظائف الإشرافية، ومن ثَم يسهم في تيسير اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، ولا ينطوي ذلك على أي تغييرات في هيكل الحوكمة في الشركة.
ستواصل شركة Kao سعيها الدؤوب الهادف إلى تطبيق مبادئ حوكمة قوامها الشفافية والفعالية، وفي الوقت ذاته، ستعمد إلى تنفيذ إستراتيجية K27 وبذل كافة الجهود اللازمة لزيادة قيمتها المؤسسية.
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