شركة Kao Corporation: بخصوص بيان المساهمين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت شركة Oasis Management Company Ltd.‎ (المشار إليها في ما يلي باسم "Oasis Management") المتخصصة في إدارة الاستثمارات وأحد المساهمين في شركتنا، بيانًا بخصوص مرشحي مجلس الإدارة الذين سيجري اقتراح أسمائهم في الاجتماع العام العادي رقم 119 للمساهمين.

يسعى مجلس إدارة شركة Kao وفريق الإدارة جاهدين إلى زيادة قيمة المساهمين من خلال التركيز على تحقيق أهداف طويلة الأجل تصب في مصلحتهم معتمدين في هذا الصدد على إستراتيجية أعمالنا، وإيمانًا منا بضرورة تعزيز قيمتنا المؤسسية، فإننا ملتزمون بالتواصل المباشر والبنَّاء مع جميع أصحاب المصلحة، بل ونرحب أيضًا بوجهات النظر الجديدة للاستنارة بها في مواجهة التحديات الكامنة في الأعمال.

تعمل شركة Kao باستمرار على تطوير آلية الاختيار بغية ضمان التوصل إلى مجموعة الأعضاء المثاليين المؤهلين للانضمام إلى مجلس الإدارة. ففي هذا العام، أمضت لجنة فحص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة أكثر من ستة أشهر في مناقشة الأمر قبل التوصل إلى قرار نهائي، وقد جرى اتخاذ القرار قبل أن تتقدم شركة Oasis Management باقتراحات تخص أي مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

تم تحديد موعد الإعلان عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق ليكون في 2 من ديسمبر، وهو الموعد المعتاد للإعلان عن المسؤولين التنفيذيين، والهدف من هذا التوقيت هو الإشارة بوضوح إلى أن David Muenz، المدير الذي يشغل أيضًا منصب مسؤول تنفيذي، سيتقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي في نهاية ديسمبر، على أن يواصل أداء مهام عمله كمدير حتى الاجتماع العام للمساهمين المقرر عقده في شهر مارس.

جرى شرح آلية الاختيار بالتفصيل لشركة Oasis Management. بالإضافة إلى ذلك، في ما يتعلق بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الواردة من الشركة في نهاية نوفمبر، فإننا نود أن نشير إلى أننا نواصل إجراء عملية الفحص المناسبة وفقًا لآلية الاختيار الخاصة بلجنة فحص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والرقابة، كما قد أبلغنا Oasis Management بشكل مباشر بهذا الإجراء. ومع ذلك، فإن الادعاءات الأخيرة تتضمن تصريحات غير دقيقة، مثل "رفض المديرين اتباع منهج الشفافية"، و"عرض Kao لإجراء مقابلات مع المرشحين...يخلو من المصداقية"، كما أن Kao قد اتبعت "نهجًا في ترشيح المديرين لا يتوافق مع الإجراءات القانونية الواجبة المتوقعة من الشركات العامة."

تزعم شركة Oasis Management أن "شركة Kao قد أعلنت أنها فوضت مزيدًا من السلطات إلى الإدارة، وبالتالي تخلت عن وظيفة الإشراف"، وذلك ردًا على بيان ورد في الإعلان الذي أصدرته Kao في 2 من ديسمبر. وهذا الإجراء يعكس نهجنا الحالي المتمثل في تفويض السلطة ضمن النطاق المسموح به بموجب قانون الشركات في اليابان، وفي الوقت نفسه يعزز الوظائف الإشرافية، ومن ثَم يسهم في تيسير اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، ولا ينطوي ذلك على أي تغييرات في هيكل الحوكمة في الشركة.

ستواصل شركة Kao سعيها الدؤوب الهادف إلى تطبيق مبادئ حوكمة قوامها الشفافية والفعالية، وفي الوقت ذاته، ستعمد إلى تنفيذ إستراتيجية K27 وبذل كافة الجهود اللازمة لزيادة قيمتها المؤسسية.

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