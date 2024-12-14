تباين المؤشرات الأمريكية عند الإغلاق .. وناسداك يحقق مكاسب للأسبوع الرابع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في آخر تعاملات الأسبوع الثاني من ديسمبر، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.
وعند نهاية تداولات الجمعة، تراجع“داو جونز” بنحو 0.2% أو 86 نقطة عند 43828 نقطة، ليسجل المؤشر الصناعي خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، ويواصل تراجعه للأسبوع الثاني.
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بينما استقر“إس آند بي 500” عند 6051 نقطة، منهيًا سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت 3 أسابيع بعد انخفاضه هذا الأسبوع بنسبة 0.65%.
وزاد“ناسداك” المركب بنحو 0.1% أو ما يعادل 23 نقطة عند 19926 نقطة، ليحقق مؤشر التكنولوجيا مكاسب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.35%، ويواصل ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي.
المصدر:
MENAFN14122024000202011048ID1108992424
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