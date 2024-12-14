تباين المؤشرات الأمريكية عند الإغلاق .. وناسداك يحقق مكاسب للأسبوع الرابع

MENAFN - Al-Borsa News) محت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في آخر تعاملات الأسبوع الثاني من ديسمبر، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.

وعند نهاية تداولات الجمعة، تراجع“داو جونز” بنحو 0.2% أو 86 نقطة عند 43828 نقطة، ليسجل المؤشر الصناعي خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، ويواصل تراجعه للأسبوع الثاني.

موضوعاتالصين تسجل أعلى إنتاج للحبوب في تاريخها خلال 2024 “غازبروم نفت” تتوقع تحقيق مستويات قياسية في تكرير النفط بـ2024 و2025 أرباح“ترافيجورا” تنخفض 62% بسبب خسائر حادة لأعمالها في منغوليا

بينما استقر“إس آند بي 500” عند 6051 نقطة، منهيًا سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت 3 أسابيع بعد انخفاضه هذا الأسبوع بنسبة 0.65%.

وزاد“ناسداك” المركب بنحو 0.1% أو ما يعادل 23 نقطة عند 19926 نقطة، ليحقق مؤشر التكنولوجيا مكاسب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.35%، ويواصل ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي.

المصدر: