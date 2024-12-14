شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، في الاحتلال المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين من عائلة سعد الله إثر قصف الاحتلال منزلهم في جباليا النزلة، كما أصيب مواطنان آخران إثر غارة للاحتلال على منزل في شارع أبو وردة في جباليا البلد.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، في غارة للاحتلال على مدرسة يافا شمال شرق مدينة غزة.

كما استشهدت مواطنة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال نسفت مبان واستهداف أخرى بالقصف في مشروع بيت لاهيا، وإحراق العشرات من المنازل في منطقة أبو الجديان بين جباليا ومشروع بيت لاهيا، فيما أطلقت مسيرات الاحتلال نيرانها نحو مستشفى كمال عدوان.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وبلدة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس، ومخيمي المغازي النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,875 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.