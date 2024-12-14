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طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزة

12/14/2024 2:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN- أغلق طلبة وأساتذة في جامعة نيويورك مكتبة (Bobst Library) في الحرم الجامعي بحي مانهاتن للاحتجاج على استمرار الحرب على غزة، وللمطالبة بقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات التعليمية في دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لها .

وأفاد مراسلنا، بأن الطلبة المحتجين قاموا بربط بعضهم البعض باسطوانات بلاستيكية لإحكام إغلاق أبواب المكتبة .

وأشار إلى أن الطلبة أكدوا أنهم سيواصلون فعاليتهم الاحتجاجية حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة.


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