طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك /PNN- أغلق طلبة وأساتذة في جامعة
نيويورك مكتبة (Bobst Library) في الحرم الجامعي بحي مانهاتن للاحتجاج على استمرار الحرب على غزة، وللمطالبة بقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات التعليمية في دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لها .
وأفاد مراسلنا، بأن الطلبة المحتجين قاموا بربط بعضهم البعض باسطوانات بلاستيكية لإحكام إغلاق أبواب المكتبة .
وأشار إلى أن الطلبة أكدوا أنهم سيواصلون فعاليتهم الاحتجاجية حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة.
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