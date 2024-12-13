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رئيس الوزراء البريطاني: ضرورة الانتباه لما سيأتي بعد سقوط النظام السوري

12/13/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إن سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد يعد تطورا مرحبا به لكن يجب الانتباه لما سيأتي من بعده.
جاء ذلك خلال مداخلة ستارمر في اجتماع عبر تقنية الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع لمناقشة تطورات القضيتين السورية والأوكرانية وفق ما ذكره بيان لرئاسة الوزراء البريطانية.
وأكد ستارمر أن الأولوية ينبغي ان تركز على سلامة الشعب السوري ودعم عملية انتقال سياسي تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يمثل جميع السوريين.
وبحسب البيان فقد اتفق جميع قادة الدول السبع على ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها طوال العملية الانتقالية وفي المستقبل.
وعلى صعيد آخر شدد ستارمر على ضرورة مواصلة المجموعة وباقي الحلفاء تقديم الداعم اللازم لكييف في ظل تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخططه في أوكرانيا.
ورأى أن مواجهة هذه الخطط يكمن في زيادة الدعم لأوكرانيا ومضاعفة الضغوطات الاقتصادية على موسكو ولاسيما عبر فرض عقوبات جديدة.
واشار البيان إلى ان قادة الدول السبع اتفقوا على ان وحدة مجموعة الدول السبع ستكون حاسمة خلال هذه الفترة المضطربة التي يمر بها العالم ما يفرض ضرورة العمل المشترك لضمان الاستقرار والأمن الدوليين.(النهاية)

م ر ن / ه س ص



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