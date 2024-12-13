رئيس الوزراء البريطاني: ضرورة الانتباه لما سيأتي بعد سقوط النظام السوري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 13 - 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إن سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد يعد تطورا مرحبا به لكن يجب الانتباه لما سيأتي من بعده.
جاء ذلك خلال مداخلة ستارمر في اجتماع عبر تقنية الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع لمناقشة تطورات القضيتين السورية والأوكرانية وفق ما ذكره بيان لرئاسة الوزراء البريطانية.
وأكد ستارمر أن الأولوية ينبغي ان تركز على سلامة الشعب السوري ودعم عملية انتقال سياسي
تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يمثل جميع السوريين.
وبحسب البيان فقد اتفق جميع قادة الدول السبع على ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها طوال العملية الانتقالية وفي المستقبل.
وعلى صعيد آخر شدد ستارمر على ضرورة مواصلة المجموعة وباقي الحلفاء تقديم الداعم اللازم لكييف في ظل تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخططه في أوكرانيا.
ورأى أن مواجهة هذه الخطط يكمن في زيادة الدعم لأوكرانيا ومضاعفة الضغوطات الاقتصادية على موسكو ولاسيما عبر فرض عقوبات جديدة.
واشار البيان إلى ان قادة الدول السبع اتفقوا على ان وحدة مجموعة الدول السبع ستكون حاسمة خلال هذه الفترة المضطربة التي يمر بها العالم ما يفرض ضرورة العمل المشترك لضمان الاستقرار والأمن الدوليين.(النهاية)
م ر ن / ه س ص
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