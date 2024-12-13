Saturday, 14 December 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات في غزة

12/13/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض -13-12 (كونا) -- أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء ماهي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.
وجددت الوزارة مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة حفاظا على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية.
(النهاية)

ع ش



MENAFN13122024000071011013ID1108992141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث