السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض -13-12 (كونا) -- أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة قصف
قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء ماهي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.
وجددت الوزارة مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة حفاظا على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية.
(النهاية)
ع ش
MENAFN13122024000071011013ID1108992141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.