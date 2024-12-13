Saturday, 14 December 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تسترد مجموعة من القطع الأثرية من جامعة كورك بأيرلندا

12/13/2024 11:27:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الجمعة عن استرداد مجموعة من القطع الأثرية من جامعة كورك بأيرلندا تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة دبلن في الـ 11 من ديسمبر الجاري.
وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي مؤكدة أن هذه الخطوة تعد تتويجا لجهود استمرت لأكثر من عام ونصف بهدف استرداد هذه القطع الأثرية.
وثمن وزير السياحة والآثار شريف فتحي التعاون الكبير بين كافة الجهات المعنية بالداخل والخارج وكذلك جامعة كورك "التي أبدت رغبتها في عودة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر".
ومن جهته أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل أن استرداد هذه القطع الأثرية تم وفقا للاتفاقية الثنائية الموقعة مؤخرا بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كورك الأيرلندية.
وأشار إلى أن الجامعة كانت قد حصلت على تلك القطع خلال الفترة ما بين عامي 1920و 1930 من بينها تابوت خشبي ملون بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفي.
وأشار إلى أنه سوف يتم إيداع هذه القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير للترميم تمهيدا لعرضها في معرض مؤقت لما تم استرداده من قطع أثرية مؤخرا.
ومن جانبه قال مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف على الادارة المركزية للمنافذ الاثرية شعبان عبد الجواد أن الأواني الكانوبية التي تم استردادها لكاهن اسمه "با ور" من عصر الأسرة 22 من العصر المتأخر.
وحول التابوت الخشبي أوضح شعبان أنه من العصر الصاوي لشخص يدعى "حور" وكان يحمل لقب "حامل اللوتس" يوجد بداخل التابوت بقايا مومياء وعدد من أسنانها والتي أثبتت الأبحاث أنها من المرجح أن تكون لصاحب التابوت.
واضاف أنه من بين القطع المستردة توجد خمسة قطع من الكرتوناج الملون من العصر اليوناني الروماني التي كانت تستخدم لتغطية المومياء. (النهاية)

ا س م / ه س ص



MENAFN13122024000071011013ID1108992140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث