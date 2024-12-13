الولايات المتحدة والصين تعدلان اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بينهما وتمددانها 5 سنوات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين وقعتا اليوم الجمعة بروتوكولا لتعديل وتمديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا التي عقدها البلدان في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
وقالت في بيان إن الاتفاقية المعدلة والممدة لخمس سنوات بعد انتهاء صلاحيتها في أغسطس الماضي "توفر معايير متسقة للتعاون العلمي الثنائي بين حكومتي الولايات المتحدة والصين.".
وأشارت إلى أنها "تعزز حماية الملكية الفكرية وتضع حواجز أمان جديدة للوكالات التنفيذية لحماية سلامة وأمن باحثيها وتعزز مصالح الولايات المتحدة من خلال أحكام جديدة ومعززة بشأن الشفافية والمعاملة بالمثل للبيانات."
وأضافت أنها "تضمن أن أي تعاون فيدرالي في مجال العلوم والتكنولوجيا مع الصين بموجب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا يعود بالنفع على الولايات المتحدة ويقلل من المخاطر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة."
ولفتت إلى أن الاتفاقية المعدلة "تغطي الأبحاث الأساسية فقط ولا تسهل تطوير التقنيات الحرجة والناشئة.
وأكدت أنها "إحدى الطرق التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع المنافسة الاستراتيجية مع الصين بطريقة مسؤولة" مضيفة أنها "نتيجة لمشاورات مكثفة عبر الحكومة الأمريكية وشهور من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والزعيم الصيني دينغ شياو بينغ وقعا اتفاقية العلوم والتكنولوجيا في عام 1979 بهدف تسهيل التعاون في مجالات مثل الزراعة والطاقة والفضاء والصحة والبيئة وعلوم الأرض والهندسة والتبادل التعليمي والعلمي. (النهاية)
ر س ر
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