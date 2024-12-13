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الولايات المتحدة والصين تعدلان اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بينهما وتمددانها 5 سنوات

12/13/2024 11:27:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين وقعتا اليوم الجمعة بروتوكولا لتعديل وتمديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا التي عقدها البلدان في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
وقالت في بيان إن الاتفاقية المعدلة والممدة لخمس سنوات بعد انتهاء صلاحيتها في أغسطس الماضي "توفر معايير متسقة للتعاون العلمي الثنائي بين حكومتي الولايات المتحدة والصين.".
وأشارت إلى أنها "تعزز حماية الملكية الفكرية وتضع حواجز أمان جديدة للوكالات التنفيذية لحماية سلامة وأمن باحثيها وتعزز مصالح الولايات المتحدة من خلال أحكام جديدة ومعززة بشأن الشفافية والمعاملة بالمثل للبيانات."
وأضافت أنها "تضمن أن أي تعاون فيدرالي في مجال العلوم والتكنولوجيا مع الصين بموجب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا يعود بالنفع على الولايات المتحدة ويقلل من المخاطر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة."
ولفتت إلى أن الاتفاقية المعدلة "تغطي الأبحاث الأساسية فقط ولا تسهل تطوير التقنيات الحرجة والناشئة.
وأكدت أنها "إحدى الطرق التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع المنافسة الاستراتيجية مع الصين بطريقة مسؤولة" مضيفة أنها "نتيجة لمشاورات مكثفة عبر الحكومة الأمريكية وشهور من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والزعيم الصيني دينغ شياو بينغ وقعا اتفاقية العلوم والتكنولوجيا في عام 1979 بهدف تسهيل التعاون في مجالات مثل الزراعة والطاقة والفضاء والصحة والبيئة وعلوم الأرض والهندسة والتبادل التعليمي والعلمي. (النهاية)

ر س ر



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