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الجيش الباكستاني يقتل 43 مسلحا في خيبر وبلوشستان.. ويتوعد بالمزيد

12/13/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 13 - 12 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني 43 مسلحا في اشتباكات واسعة نفذها بإقليمي خيبر بوختنخوا وبلوشستان القبليين وتوعد في بيان أصدره اليوم الجمعة "بمواصلة عملياته حتى القضاء على الإرهاب في البلاد".
ففي خيبر بوختنخوا الإقليم الجبلي المتاخم للحدود الشمالية الغربية مع لأفغانستان أفاد بيان الجيش الباكستاني بأنه نفذ عمليات منذ الاثنين الماضي في مقاطعة لاكي مروات الوعرة الواقعة على أطراف مناطق قبلية واشتبك فيها مع مسلحين في تبادل كثيف لإطلاق النار قتل فيه الجيش 18 منهم.
وفي بلوشستان أكبر أقاليم باكستان الذي يشترك في جنوب غرب البلاد مع إيران وأفغانستان في حدود طويلة ومضطربة أدى تبادل كثيف لإطلاق النار اليوم بين الجيش والمسلحين إلى مقتل 10 منهم في مقاطعتي موسى خيل وبنجكور كما قتل أيضا 25 مسلحا في الإقليم منذ يوم الاثنين.
وقال الجيش الباكستاني إن عملياته الأخيرة تسببت في ـ" انتكاسة كبيرة" للجماعات الإرهابية النشطة في بلوشستان.
وشدد الجيش الباكستاني في البيان على "استمرار هذه العمليات حتى استعادة السلام في المنطقة والقضاء على المسلحين (...) وأن قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد".
وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بتلك العمليات وثمنا في تصريحات إعلامية "العمليات الاستخباراتية الناجحة وإحباط المخططات الشريرة للمسلحين".
وأعرب زرداري عن تفاؤله بأن الجيش الباكستاني سيحقق المزيد من النجاح في الحرب على الإرهاب مستقبلا بينما قال رئيس الوزراء إن "الأمة بأكملها تحيي قوات الأمن وتقف بحزم معها للقضاء على آفة الإرهاب من البلاد".
وتأتي هذه العمليات العسكرية في وقت تشهد فيه باكستان زيادة في وتيرة الهجمات المسلحة ولاسيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان. (النهاية)

س ب ك / ه س ص




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