الجيش الباكستاني يقتل 43 مسلحا في خيبر وبلوشستان.. ويتوعد بالمزيد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 13 - 12 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني 43 مسلحا في اشتباكات واسعة نفذها بإقليمي خيبر بوختنخوا وبلوشستان القبليين وتوعد في بيان أصدره اليوم الجمعة "بمواصلة عملياته حتى القضاء على الإرهاب في البلاد".
ففي خيبر بوختنخوا الإقليم الجبلي المتاخم للحدود الشمالية الغربية مع لأفغانستان أفاد بيان الجيش الباكستاني بأنه نفذ عمليات منذ الاثنين الماضي في مقاطعة لاكي مروات الوعرة الواقعة على أطراف مناطق قبلية واشتبك فيها مع مسلحين في تبادل كثيف لإطلاق النار قتل فيه الجيش 18 منهم.
وفي بلوشستان أكبر أقاليم باكستان الذي يشترك في جنوب غرب البلاد مع إيران وأفغانستان في حدود طويلة ومضطربة أدى تبادل كثيف لإطلاق النار اليوم بين الجيش والمسلحين إلى مقتل 10 منهم في مقاطعتي موسى خيل وبنجكور كما قتل أيضا 25 مسلحا في الإقليم منذ يوم الاثنين.
وقال الجيش الباكستاني إن عملياته الأخيرة تسببت في ـ" انتكاسة كبيرة" للجماعات الإرهابية النشطة في بلوشستان.
وشدد الجيش الباكستاني في البيان على "استمرار هذه العمليات حتى استعادة السلام في المنطقة والقضاء على المسلحين (...) وأن قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد".
وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بتلك العمليات وثمنا في تصريحات إعلامية "العمليات الاستخباراتية الناجحة وإحباط المخططات الشريرة للمسلحين".
وأعرب زرداري عن تفاؤله بأن الجيش الباكستاني سيحقق المزيد من النجاح في الحرب على الإرهاب مستقبلا بينما قال رئيس الوزراء إن "الأمة بأكملها تحيي قوات الأمن وتقف بحزم معها للقضاء على آفة الإرهاب من البلاد".
وتأتي هذه العمليات العسكرية في وقت تشهد فيه باكستان زيادة في وتيرة الهجمات المسلحة ولاسيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان. (النهاية)
س ب ك / ه س ص
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