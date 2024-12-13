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وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي يناقشان التطورات في سوريا

12/13/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية في ضوء التطورات الأخيرة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها أن عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإماراتي موقف مصر الداعم للدولة السورية مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها إلى جانب حماية مؤسساتها الوطنية.
ودعا عبد العاطي إلى تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة ويفسح المجال أمامها لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.(النهاية)

ا س م / ح م ف



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