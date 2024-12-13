وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي يناقشان التطورات في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 13 - 12 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية في ضوء التطورات الأخيرة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها أن عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإماراتي موقف مصر الداعم للدولة السورية مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها إلى جانب حماية مؤسساتها الوطنية.
ودعا عبد العاطي إلى تبني عملية سياسية
شاملة بملكية سورية خالصة دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة ويفسح المجال أمامها لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.(النهاية)
ا س م / ح م ف
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