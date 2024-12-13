انطلاق أعمال القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في اسطنبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 13 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الجعمة أعمال (القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي) والتي تقام تحت شعار (الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال: التوجهات والتحديات والتحولات) بتنظيم من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية لمناقشة قضايا تخص الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن هذه القمة من أبرز الأحداث التي تجمع رواد صناعة الاتصال في العالم.
وأشارت إلى أن النسخة الرابعة للقمة تتناول أحدث التطورات والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة فعاليات ونقاشات.
ويشارك في القمة عدد من المفكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)
ط أ / ر ج
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