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انطلاق أعمال القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في اسطنبول

12/13/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 13 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الجعمة أعمال (القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي) والتي تقام تحت شعار (الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال: التوجهات والتحديات والتحولات) بتنظيم من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية لمناقشة قضايا تخص الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن هذه القمة من أبرز الأحداث التي تجمع رواد صناعة الاتصال في العالم.
وأشارت إلى أن النسخة الرابعة للقمة تتناول أحدث التطورات والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة فعاليات ونقاشات.
ويشارك في القمة عدد من المفكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)

ط أ / ر ج



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