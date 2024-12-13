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وزير الخارجية التركي يعلن استئناف العمل بسفارة بلاده في دمشق غدا السبت

12/13/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 13 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة أن سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق ستستأنف عملها اعتبارا من يوم غد السبت.
وقال الوزير فيدان في مقابلة مع قناة (إن تي في) التركية إنه كلف برهان كور أغلو بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة وإنه توجه مع فريقه إلى العاصمة السورية.
وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا قال فيدان "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".
وأشاد في الوقت نفسه بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل المعارضة السورية مشيرا إلى أنهم أبلغوا الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الابتعاد عن استفزازاته باحتلال أراض في الجولان السوري وخطورة هذه الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي طور استراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة معتبرا أن "هذه الاستراتيجية خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة ويبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأكد وزير الخارجية التركي ثقته في قدرة الإدارة السورية وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين لافتا الى أن "الجميع يرغبون بالعودة إلى ديارهم ومع تحسن الأوضاع هناك ومع شعور الناس باستمرار هذا التحسن أؤمن بأن عدد العائدين سيزداد بالتأكيد". (النهاية)

ا ع س / ر ج



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