وزير الخارجية التركي يعلن استئناف العمل بسفارة بلاده في دمشق غدا السبت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 13 - 12 (كونا) -- أعلن وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة أن سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق ستستأنف عملها اعتبارا من يوم غد السبت.
وقال الوزير فيدان في مقابلة مع قناة (إن تي في) التركية إنه كلف برهان كور أغلو بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة وإنه توجه مع فريقه إلى العاصمة السورية.
وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا قال فيدان "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".
وأشاد في الوقت نفسه بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل المعارضة السورية مشيرا إلى أنهم أبلغوا الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الابتعاد عن استفزازاته باحتلال أراض في الجولان السوري وخطورة هذه الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي طور استراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة معتبرا أن "هذه الاستراتيجية خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة ويبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأكد وزير الخارجية التركي ثقته في قدرة الإدارة السورية وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين لافتا الى أن "الجميع يرغبون بالعودة إلى ديارهم ومع تحسن الأوضاع هناك ومع شعور الناس باستمرار هذا التحسن أؤمن بأن عدد العائدين سيزداد بالتأكيد". (النهاية)
ا ع س / ر ج
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