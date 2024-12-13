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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/13/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الكويت والولايات المتحدة تؤكدان في بيان مشترك صدر في ختام الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بينهما على التزامهما بتعزيز الشراكة التاريخية والإستراتيجية والعميقة بين البلدين الصديقين.

باريس - القصر الرئاسي الفرنسي يعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين زعيم تيار الوسط رئيس حزب الحركة الديمقراطية وعمدة مدينة (باو) الجنوبية الغربية فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء خلفا لميشال بارنييه الذي حجب عنه البرلمان الثقة قبل أكثر من أسبوع.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الشاب محمد مسالمة (32 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.

أربيل - جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن القضاء على إرهابي انتحاري كان يرتدي حزما ناسفا وذلك قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في محافظة كركوك بشمال العراق. (النهاية) ر ج

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