موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - الكويت والولايات المتحدة تؤكدان في بيان مشترك صدر في ختام الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بينهما على التزامهما بتعزيز الشراكة التاريخية والإستراتيجية والعميقة بين البلدين الصديقين.
باريس - القصر الرئاسي الفرنسي يعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين زعيم تيار الوسط رئيس حزب الحركة الديمقراطية وعمدة مدينة (باو) الجنوبية الغربية فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء خلفا لميشال بارنييه الذي حجب عنه البرلمان الثقة قبل أكثر من أسبوع.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الشاب محمد مسالمة (32 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
أربيل - جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن القضاء على إرهابي انتحاري كان يرتدي حزما ناسفا وذلك قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في محافظة كركوك بشمال العراق. (النهاية) ر ج
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