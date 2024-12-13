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الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

12/13/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، منهيةً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع مع سعى المستثمرين إلى الحصول على صورة أوضح حول وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.58 بالمئة، بعد انكماشات غير متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وبيانات التصدير الرئيسية من ألمانيا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وفي فرنسا، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 17.24 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.403.70 نقطة، وذلك إثر تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيساً جديداً للوزراء .
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على انخفاض 41.53 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 20.384.45 نقطة.
كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 17.13 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.294.15 نقطة.
--(بترا)

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