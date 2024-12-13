الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، منهيةً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع مع سعى المستثمرين إلى الحصول على صورة أوضح حول وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.58 بالمئة، بعد انكماشات غير متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وبيانات التصدير الرئيسية من ألمانيا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وفي فرنسا، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 17.24 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.403.70 نقطة، وذلك إثر تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيساً جديداً للوزراء .
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على انخفاض 41.53 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 20.384.45 نقطة.
كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 17.13 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.294.15 نقطة.
--(بترا)
MENAFN13122024000072011014ID1108992105
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.