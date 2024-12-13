Saturday, 14 December 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يلاقي باتشوكا بهدف التأهل لمواجهة ريال مدريد

12/13/2024 11:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يأمل الأهلي المصري بتحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) لكرة القدم 2024، حين يلتقي باتشوكا المكسيكي اليوم على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويحصل الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كما يتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية الأربعاء المقبل على ستاد لوسيل.
ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات، حين توّجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.
وكان الأهلي أول المتأهلين الى نصف نهائي المسابقة عقب فوزه على العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على لقب كأس إفريقيا-آسيا-الهادي.
بدوره، تأهل باتشوكا للبطولة بعدما توّج بمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) اثر فوزه على كولومبوس كرو الأميركي 3-0 مطلع حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يتغلب الأربعاء على بوتافوجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3-0 في مباراة ديربي الأميركيتين التي أقيمت على ملعب 974 بالدوحة أيضا.
ويأمل الأهلي في خوض المباراة النهائية بعد أن سبق له المشاركة تسع مرات في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها السابق، حيث بلغ الدور نصف النهائي في ست مناسبات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، 2020 في قطر، 2021 بالإمارات العربية المتحدة و2023 بالسعودية.
وقال مدافع الأهلي رامي ربيعة "هناك رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة من خلال الفوز بلقب كأس التحدي".
وتابع "نريد إضافة بطولة جديدة لم يسبق للنادي الفوز بها من قبل، والتأهل إلى النهائي. نريد أن نثبت أنفسنا للعالم أجمع".
وتحمل مواجهة باتشوكا ذكرى حزينة للأهلي حيث سبق وأن التقى الفريقان في ربع نهائي مونديال الأندية 2008 باليابان.
وعلى الرغم من تقدم الأهلي الذي قاده وقتها مدربه التاريخي البرتغالي مانويل جوزيه بهدفي فاوستو بينتو في مرماه والأنغولي أمادو فلافيو في الشوط الأول، نجح الفريق المكسيكي في التعادل لتذهب المباراة لوقت إضافي شهد تسجيل باتشوكا لهدفين ليودع الأهلي البطولة التي احتل فيها المركز السادس.
ويأمل السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي أن ينجح في محو هذه الذكرى وقيادة الفريق الأحمر لتحقيق فوز تاريخي يؤهله لملاقاة ريال مدريد على أمل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للفريق صاحب الرقم القياسي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة.
وقال كولر "نتشوق للغاية لمقابلة جماهيرنا الكبيرة في قطر. نعرف أنهم سيحضرون بأعداد غفيرة لمساندتنا ونتمنى أن نفرح ونحتفل جميعا معا في نهاية المباراة".
وحول أهمية المباراة قال السويسري "كل مباراة يخوضها الأهلي هي مباراة مهمة وبطولة في حد ذاتها. بالطبع نحلم بتحقيق لقب جديد وجماهيرنا دائما ما تطالبنا بالانتصار أيا كان اسم المنافس. ما يمكنني الوعد به هو أننا سنبذل قصارى ما نملك لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".
واصطحب كولر كل لاعبيه الجاهزين إلى قطر لخوض المباراة، بينما يغيب المصابون الحارس مصطفى شوبير والتونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد.
من جانبه، اعترف الأوروجوياني جييرمو ألمادا مدرب باتشوكا أنه يدرك جيدا شعبية الأهلي في قطر وينتظر امتلاء المدرجات بمشجعي الفريق المصري، لكنه أكد أن هذا الأمر لن يؤثر على فريقه.
وقال ألمادا "استحقينا الفوز على بوتافوجو القوي للغاية ونحلم الآن بمواصلة الانتصارات على حساب الأهلي. أعلم أنه فريق قوي ويملك جماهير كبيرة للغاية هنا لكننا سنستمتع بهذه الأجواء. لا نفكر في مواجهة ريال مدريد لأن علينا أولا مقابلة بطل أفريقيا وهو فريق جيد جدا".
ويعتمد ألمادا على تألق نجومه المغربي أسامة الإدريسي والكولومبي نلسون ديوسا والفنزويلي سالومون روندون أصحاب ثلاثية الفريق في مرمى بوتافوجو، بالإضافة لقائد الفريق الأرجنتيني جوستافو كابرال وقلب الدفاع المكسيكي الدولي براين جونزاليس.
من جهته، صرّح لاعب وسط الاهلي حسين الشحات "باتشوكا فريق قوي، فقد أطاح ببطل أميركا الجنوبية. لقد شاهدنا مباراته ضد بوتافوجو، حيث قدموا أداءً عاليا وسجلوا ثلاثة أهداف في 30 دقيقة فقط". -(وكالات)

MENAFN13122024000072011014ID1108992104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث