الصقور رئيسا لنادي الوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- فاز يوسف الصقور برئاسة نادي الوحدات ب1649 صوتا، وظفرت كتلته "الوحدات للجميع" بأغلب مقاعد مجلس الإدارة.
وأقيمت الانتخابات مساء الجمعة، حيث فاز بعضوية إدارة الوحدات من كتلة الوحدات للجميع كل من زياد شلباية 1817 صوتا، وليد السعودي 1329 صوتا، خالد العبسي 1311 صوتا، ناصر دغمش 1280 صوتا، بسام شلباية 1230 صوتا.
وفاز من كتلة الحوامدة م.علي مسلم 1669 صوتا، زيد ابوحميد 1469، وعوض الأسمر 1280 صوتا، غصاب خليل 1256 صوتا، إضافة إلى المرشح المستقل عبدالرحمن جمعة 1284 صوتا.
وتنتهي بهذا فترة رئاسة بشار الحوامدة لنادي الوحدات، بعدما خسر انتخابات الرئاسة بجمعه 1254 صوتا.
MENAFN13122024000072011014ID1108992103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.