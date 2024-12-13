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الصقور رئيسا لنادي الوحدات

12/13/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


عمان -الغد- فاز يوسف الصقور برئاسة نادي الوحدات ب1649 صوتا، وظفرت كتلته "الوحدات للجميع" بأغلب مقاعد مجلس الإدارة.

وأقيمت الانتخابات مساء الجمعة، حيث فاز بعضوية إدارة الوحدات من كتلة الوحدات للجميع كل من زياد شلباية 1817 صوتا، وليد السعودي 1329 صوتا، خالد العبسي 1311 صوتا، ناصر دغمش 1280 صوتا، بسام شلباية 1230 صوتا.

وفاز من كتلة الحوامدة م.علي مسلم 1669 صوتا، زيد ابوحميد 1469، وعوض الأسمر 1280 صوتا، غصاب خليل 1256 صوتا، إضافة إلى المرشح المستقل عبدالرحمن جمعة 1284 صوتا.

وتنتهي بهذا فترة رئاسة بشار الحوامدة لنادي الوحدات، بعدما خسر انتخابات الرئاسة بجمعه 1254 صوتا.

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