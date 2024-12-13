Saturday, 14 December 2024 05:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محدودية مخصصات الموازنة.. أبرز التحديات أمام المحكمة الدستورية

12/13/2024 11:25:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - تواجه المحكمة الدستورية، خلال العام المقبل، مجموعة من التحديات والقضايا، على رأسها "محدودية المخصصات المالية المرصودة بالموازنة لها، وشح الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، إضافة إلى نقص الخبرات في بعض التخصصات".
ورد ذلك في مشروع قانون موازنة 2025، الذي خصص للمحكمة 1,976 مليون دينار، منها 1,676 مليون نفقات جارية، و300 ألف دينار نفقات رأسمالية.
وتعتبر المحكمة التي أسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، وهي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وبحسب مشروع القانون، فإن المخصصات للعام 2025 زادت على العام 2024 (المعاد تقديره) بـ476 ألف دينار، حيث ستخصص هذه الفروقات لزيادة بند "تعويضات العاملين"، وتتم زيادتها بمبلغ (178) ألف دينار لتغطية تكلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتكلفة الشواغر والإحداثات.
كما تمت زيادة المخصصات لبند "استخدام السلع والخدمات" التي ارتفعت بمبلغ (22) ألف دينار نتيجة الزيادة على بنود عدة، منها بند المحروقات، وبند السفر في المهمات الرسمية، وبند مصروفات السلع والخدمات، فيما تم تخفيض بند صيانة السيارات والآليات ولوازمها وبند الكهرباء نظرا لتشغيل مشروع الطاقة الشمسية.
أما النفقات الجارية الأخرى فتم تخفيضها بمبلغ (24) ألف دينار نتيجة نقل مخصصات كل من بند أجهزة وآلات ومعدات، وبند الأثاث، إلى النفقات الرأسمالية، كما تم رصد مبلغ (300) ألف دينار على مشروع تعزيز وإدامة عمل المحكمة الدستورية كنفقات رأسمالية.
ويبلغ عدد الكوادر العاملة في المحكمة 71 موظفا، 41 ذكورا و30 إناثا، موزعة بين أمين عام ووظائف فنية، ووظائف إدارية ومالية، ووظائف القضاء ووظائف مساندة.
وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وذلك سندا لنص المادة 58 من الدستور.
وبحسب نص المادة، فإن مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وحددت المادة 61 من الدستور الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة الدستورية، وهي "أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى"، و"أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر"، و"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، حيث جاء هذا في المادة (59) من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.
أما الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن لدى المحكمة الدستورية، فحددت المادة 1/60 من الدستور والمادة التاسعة من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بالطعن سواء المباشر أو غير المباشر، لدى المحكمة الدستورية، حيث إنه فيما يخص الطعن المباشر يحق لمجلسي الأعيان والنواب أن يصدرا القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني، كما يحق تقديم الطعن المباشر من قبل مجلس الوزراء.
أما الطعن غير المباشر، فمنحت المادة 2/60 من الدستور الحق بإثارة طعن غير مباشر بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة، ويقصد بهذا الطعن غير المباشر من قبل أصحاب المصلحة في أي من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، حيث أجازت المادة 2/60 من الدستور لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة التدقيق بمدى جدية الدفع، وبذلك فقد منح الدستور الصلاحية للمحاكم النظامية بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة.
ويتعين على الطاعن أن يكون ابتداء طرفا في دعوى منظورة لدى المحاكم، وعليه أن يثير الدفع بعدم الدستورية، وللمحكمة بعد ذلك البت في مدى جدية هذا الدفع، وإذا اقتنعت تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
وحددت المادة 2/59 من الدستور والمادة 17 من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بطلب تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك، وهي: أولاً قرار صادر من مجلس الوزراء، وثانياً قرار صادر بالأغلبية من أحد مجلسي الأمة.

MENAFN13122024000072011014ID1108992102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث