محدودية مخصصات الموازنة.. أبرز التحديات أمام المحكمة الدستورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان - تواجه المحكمة الدستورية، خلال العام المقبل، مجموعة من التحديات والقضايا، على رأسها "محدودية المخصصات المالية المرصودة بالموازنة لها، وشح الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، إضافة إلى نقص الخبرات في بعض التخصصات".
ورد ذلك في مشروع قانون موازنة 2025، الذي خصص للمحكمة 1,976 مليون دينار، منها 1,676 مليون نفقات جارية، و300 ألف دينار نفقات رأسمالية.
وتعتبر المحكمة التي أسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، وهي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وبحسب مشروع القانون، فإن المخصصات للعام 2025 زادت على العام 2024 (المعاد تقديره) بـ476 ألف دينار، حيث ستخصص هذه الفروقات لزيادة بند "تعويضات العاملين"، وتتم زيادتها بمبلغ (178) ألف دينار لتغطية تكلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتكلفة الشواغر والإحداثات.
كما تمت زيادة المخصصات لبند "استخدام السلع والخدمات" التي ارتفعت بمبلغ (22) ألف دينار نتيجة الزيادة على بنود عدة، منها بند المحروقات، وبند السفر في المهمات الرسمية، وبند مصروفات السلع والخدمات، فيما تم تخفيض بند صيانة السيارات والآليات ولوازمها وبند الكهرباء نظرا لتشغيل مشروع الطاقة الشمسية.
أما النفقات الجارية الأخرى فتم تخفيضها بمبلغ (24) ألف دينار نتيجة نقل مخصصات كل من بند أجهزة وآلات ومعدات، وبند الأثاث، إلى النفقات الرأسمالية، كما تم رصد مبلغ (300) ألف دينار على مشروع تعزيز وإدامة عمل المحكمة الدستورية كنفقات رأسمالية.
ويبلغ عدد الكوادر العاملة في المحكمة 71 موظفا، 41 ذكورا و30 إناثا، موزعة بين أمين عام ووظائف فنية، ووظائف إدارية ومالية، ووظائف القضاء ووظائف مساندة.
وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وذلك سندا لنص المادة 58 من الدستور.
وبحسب نص المادة، فإن مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وحددت المادة 61 من الدستور الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة الدستورية، وهي "أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى"، و"أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر"، و"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، حيث جاء هذا في المادة (59) من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.
أما الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن لدى المحكمة الدستورية، فحددت المادة 1/60 من الدستور والمادة التاسعة من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بالطعن سواء المباشر أو غير المباشر، لدى المحكمة الدستورية، حيث إنه فيما يخص الطعن المباشر يحق لمجلسي الأعيان والنواب أن يصدرا القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني، كما يحق تقديم الطعن المباشر من قبل مجلس الوزراء.
أما الطعن غير المباشر، فمنحت المادة 2/60 من الدستور الحق بإثارة طعن غير مباشر بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة، ويقصد بهذا الطعن غير المباشر من قبل أصحاب المصلحة في أي من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، حيث أجازت المادة 2/60 من الدستور لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة التدقيق بمدى جدية الدفع، وبذلك فقد منح الدستور الصلاحية للمحاكم النظامية بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة.
ويتعين على الطاعن أن يكون ابتداء طرفا في دعوى منظورة لدى المحاكم، وعليه أن يثير الدفع بعدم الدستورية، وللمحكمة بعد ذلك البت في مدى جدية هذا الدفع، وإذا اقتنعت تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
وحددت المادة 2/59 من الدستور والمادة 17 من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بطلب تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك، وهي: أولاً قرار صادر من مجلس الوزراء، وثانياً قرار صادر بالأغلبية من أحد مجلسي الأمة.
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