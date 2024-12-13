تمكين الشباب والمرأة.. إستراتيجية تشرك الجميع بهموم المياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - رسمت الإستراتيجية الأردنية لتمكين الشباب والمرأة في قطاع المياه في الأردن للأعوام 2025- 2028، التي أطلقتها وزارة المياه والري خلال المؤتمر الوزاري العربي الأخير في الأردن، وأعدتها الشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه (INWRDAM) بالشراكة مع معهد اليونسكو للمياه و”أكاسيا ووتر”، بدعم من السفارة الهولندية في عمان، خريطة طريق لمواجهة تحديات المياه بطريقة شمولية متوازنة.
والإستراتيجية التي أطلقتها وزارة المياه والري أخيرا خلال المؤتمر المنعقد في منطقة البحر الميت، أقرت خطة شاملة تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة في إدارة قطاع المياه، مؤكدة التزامها بمواجهة ندرة المياه من خلال الابتكار والمشاركة الشاملة.
وأكد القائمون على إعداد هذه الإستراتيجية، التي تمتد محاورها من العام 2025 إلى 2028، في تصريحات لـ”الغد”، أنها تمثل تحولا نوعيا في نهج الأردن تجاه إدارة المياه، حيث تسعى لتحويل المواطنين من متابعين إلى مشاركين فاعلين، انطلاقا من المبدأ الأساسي:“المياه مسؤولية الجميع”.
وشددت الإستراتيجية، التي شملت جميع مستخدمي المياه، بدءا من الأطفال في المدارس وربات المنازل إلى المزارعين وصانعي السياسات، على تطوير أدوات مراقبة وتقييم شاملة باعتبارها عنصرا حاسما لضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية، معتمدة على التقييم الدوري الذي يوفر تغذية راجعة لتحسين الأداء باستمرار، ما يضمن مرونة الإستراتيجية وقدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية.
من ناحيته، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة حول أهمية الإستراتيجية، أن أهدافها تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040 وأهداف التنمية المستدامة،“ما يجعلها خطوة حاسمة نحو تحقيق الأمن المائي”.
وقال أبو السعود إن وزارة المياه والري، تقف في طليعة هذه الجهود، حيث تعمل على خلق بيئة مواتية للمبادرات الشاملة وإشراك مختلف شرائح المجتمع في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالمياه.
وأضاف:“تشكل ندرة المياه في الأردن تحديا يتطلب حلولا جريئة وجهودا جماعية من جميع فئات المجتمع”، مشيرا إلى سعي الإستراتيجية لتحويل التحديات إلى فرص من خلال تسخير قدرات الشباب والمرأة، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مفهوم المواطنة المائية كجزء من هويتنا الوطنية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه(INWRDAM) د. مروان الرقاد، أن إستراتيجية تمكين الشباب والمرأة، تمثل خريطة طريق للمستقبل، وهي التزام ببناء مستقبل مائي آمن ومستدام من خلال التمكين والابتكار والشمولية.
وقال الرقاد إنه بقيادة الشباب والمرأة، يستعد الأردن ليكون في طليعة الدول التي تقدم حلولا رائدة لإدارة المياه، ما يخلق إرثا من الصمود والازدهار للأجيال القادمة.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تركز في جوهرها على الاستثمار في رأس المال البشري، مع الاعتراف بالقدرات غير المستغلة للشباب والمرأة كقادة لإدارة مستدامة للمياه.
وبين المدير التنفيذي للشبكة أنه من خلال توافق“تمكين الشباب والمرأة” مع الإستراتيجية الوطنية للمياه
2023 - 2040 وأهداف التنمية المستدامة، فإن الإستراتيجية ذاتها تضع إطارا لبناء قادة المستقبل، وتعزيز التفكير الشمولي من خلال نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus)، بالإضافة إلى دمج الحكمة القديمة في إدارة المياه مع أحدث التقنيات، وتحقيق الشمولية في جميع القطاعات.
ومن خلال تعزيز الشراكات وتمكين المجتمعات، تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات المياه، مع تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفق الرقاد.
من ناحيته، شدد الأمين العام لسلطة وادي الاردن هشام الحيصة على الدور الكبير للإستراتيجية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الموارد المائية في الأردن، حيث تضع الشباب والنساء في قلب الحلول المستدامة لتحديات ندرة المياه.
وقال الحيصة إن اعتماد نهج شامل ومتكامل يظهر التزام الحكومة بتمكين جميع شرائح المجتمع، من الطلبة وربات البيوت إلى المزارعين وصناع القرار، مشيدا بوجود خطة عمل واضحة تمتد على ثلاث سنوات، ما يعزز قابلية التنفيذ، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة بخطوات عملية مدروسة.
وأضاف:“هذه الخطة ليست مجرد رؤية، بل هي خريطة طريق واقعية تعكس قدرة الأردن على قيادة الابتكار والشراكة من أجل مستقبل مائي آمن ومستدام”.
من جهتها، أكدت الباحثة في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. رها العساف، أهمية الإستراتيجية، تتجسد كإطار عمل شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الـ17، المتمثل بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت العساف إلى تميز هذه الإستراتيجية بتركيزها على بناء بيئة متميزة تُعزز مشاركة الشباب والمرأة، وتحفيز الابتكار، مضيفة أنها تستند إلى رؤى التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية وضع الشباب والمرأة في قلب التنمية المستدامة.
وبينت أن السياسات الوطنية والإصلاحات الحديثة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، تدعم هذه الرؤية، ما يخلق بيئة مواتية لبناء قدرات الشباب وتمكين المرأة للقيام بدور فعّال في جميع القطاعات.
ومن خلال هذه الإستراتيجية، وبدعم من برامج الابتكار والشراكات الدولية، يسعى الأردن إلى إرساء دعائم قوية للابتكار، وتشجيع الأفكار الجديدة، وابتكار حلول خلاقة للتحديات، وفق العساف.
وأوضحت ان هذه الإستراتيجية تمثل خريطة طريق تعكس التزام الأردن بالتنمية المستدامة، وتعزيز المجتمعات القوية، وضمان مستقبل يُسمع فيه صوت الجميع وتستفيد منه كل شرائح المجتمع من الأمن المائي الذي يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
من جهته، قال عضو برلمان الشباب العرب صالح باكير إنه“من خلال توفير مساحات إبداعية للشباب، يمكنهم تطوير أفكار مبتكرة وتحويلها إلى حلول عملية”.
وأضاف أن مسابقات الابتكار والجوائز الموجهة للشابات تضفي طابعا تنافسيا يحفز على الإبداع، بالإضافة إلى أن ربط الشباب بالمؤسسات البحثية يفتح المجال أمامهم للمساهمة في تطوير تقنيات جديدة تُحدث فرقًا ملموسًا في قطاع المياه.
وحول تغيير السلوكيات، أكد قائد فريق الشباب في (INWRDAM) فادي اسعيد، أهمية هذا المحور الذي تشكله إحدى الركائز الأساسية لهذه الإستراتيجية لمواجهة تحديات المياه في الأردن بشكل فعّال.
وقال اسعيد إنه على مدى السنوات الـ50 عاما الماضية، تسبب تغير المناخ في انخفاض بنسبة 15 % في توفر المياه في الأردن، مضيفا أنها رغم ذلك، فإن الممارسات البشرية لها تأثير أكبر، حيث نفقد نحو 50 % من المياه بسبب ضعف كفاءة الري والتسربات في شبكات التوزيع.
وبين أن هذا الواقع يبرز أهمية الاستثمار في تحسين الممارسات كوسيلة للتخفيف من حدة شح المياه، منوها بضرورة تعزيز الممارسات المائية الكفؤة، والتي أولت هذه الإستراتيجية هذا الهدف كأداة قوية للتكيف، فهي“لا تعالج التحديات الحالية فحسب، بل تبني أيضًا المرونة للأجيال القادمة”.
وعن تعزيز المواطنة المائية، قالت الريادية في مشروع سد سما السرحان الزراعي ولاء السرحان، إن“تعزيز المواطنة المائية عبر التوعية والتعليم هو حجر الأساس لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية”.
وأشارت السرحان إلى إشراك هذا المكوّن للشباب والمرأة في بناء وعي حقيقي بأهمية المياه، ما يضعهم في موقع الريادة في تشكيل مستقبل مستدام، لافتة للتفاعل العملي والورش التعليمية واللذين يعززان التغيير السلوكي المطلوب للتعامل مع تحديات ندرة المياه.
وبينت أن إشراك المجتمعات المحلية، وخاصة الشباب والمرأة، يعزز من كفاءتهم كشركاء في إدارة المياه، ومن خلال المشاريع الاقتصادية المبتكرة مثل الزراعة الموفرة للمياه، بحيث يتم خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية المحلية، ما يعزز من مرونة المجتمعات تجاه ندرة المياه.
بدورها، قالت عميدة كلية البحث العلمي والابتكار في جامعة البلقاء د. أمل العبادي، إن“تطوير المهارات التقنية والإبداعية هو استثمار إستراتيجي في رأس المال البشري”.
وأشارت العبادي إلى دور بناء قدرات الشباب والمرأة في تجهيزهم للتعامل مع التحديات المائية باستخدام حلول مبتكرة، ودعم الابتكار من خلال الحاضنات والمشاريع الناشئة وهو ما يمهد الطريق لجيل جديد من القادة القادرين على تحويل التحديات إلى فرص.
وبينت أن“البحث العلمي هو العمود الفقري لإيجاد حلول مستدامة، وكذلك دعم مشاريع بحثية يقودها الشباب والمرأة والتي تعزز من فرص تطبيق التقنيات الحديثة في الإدارة المائية، بالإضافة للربط بين الأبحاث الأكاديمية وصناع القرار بما يضمن استناد السياسات إلى أدلة علمية قوية”.
أما مديرة وحدة دراسات المرأة في وزارة المياه والري نيفين الكفوف، فأكدت دور تكامل المرأة والشباب في صناعة السياسات المائية، والذي يعزز من كفاءة الإدارة ويضمن تمثيلًا عادلًا لكل الفئات.
وقالت الكفوف إن إنشاء شبكات للحوار بين الشباب وقطاع المرأة ومع صناع القرار، يحدث نقلة نوعية في تطوير سياسات فعالة ومستدامة تراعي التحديات المحلية والاحتياجات الوطنية.
“كما أن تعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية يمكّن من توفير الموارد اللازمة وتبادل الخبرات وتعريف الشباب بفرص الدعم والتمويل لمبادراتهم وأبحاثهم، فضلا عن دور هذه المكون في تعزيز أهمية العمل الجماعي بين المؤسسات لتعزيز الابتكار في إدارة المياه، مع توفير الفرص للنساء والشباب لقيادة مبادرات واعدة ومستدامة”، بحسبها.
وجاء إعداد الإستراتيجية الأردنية لتمكين الشباب والمرأة في قطاع المياه (2025–2028)، استجابة لتوصيات الحوار الوطني لسياسات حصاد المياه المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي 2023.
وتأتي هذه الإستراتيجية نتاجا لحوار شامل شارك فيه طيف واسع من أصحاب المصلحة من خلال مشاورات وورش عمل.
أما عن الركائز الرئيسية لتحقيق التأثير الإيجابي؛ فتتألف الإستراتيجية من 10 ركائز أساسية، يركز كل منها على جانب محدد من جوانب الإدارة المستدامة للمياه؛ وتتمثل في التوعية والتعليم وهي تعزيز مفهوم“المواطنة المائية” بين الشباب والمرأة لزيادة الوعي بالمسؤولية المائية، وبناء مهارات قادة المستقبل عبر تطوير القدرات الفنية والابتكارية لدى الشباب والمرأة، وتمكين المجتمع، من حيث تشجيع المجتمعات المحلية على إدارة الموارد المائية من خلال حلول مبتكرة وفرص عمل.
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