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تمكين الشباب والمرأة.. إستراتيجية تشرك الجميع بهموم المياه

12/13/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان - رسمت الإستراتيجية الأردنية لتمكين الشباب والمرأة في قطاع المياه في الأردن للأعوام 2025- 2028، التي أطلقتها وزارة المياه والري خلال المؤتمر الوزاري العربي الأخير في الأردن، وأعدتها الشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه (INWRDAM) بالشراكة مع معهد اليونسكو للمياه و”أكاسيا ووتر”، بدعم من السفارة الهولندية في عمان، خريطة طريق لمواجهة تحديات المياه بطريقة شمولية متوازنة.
والإستراتيجية التي أطلقتها وزارة المياه والري أخيرا خلال المؤتمر المنعقد في منطقة البحر الميت، أقرت خطة شاملة تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة في إدارة قطاع المياه، مؤكدة التزامها بمواجهة ندرة المياه من خلال الابتكار والمشاركة الشاملة.
وأكد القائمون على إعداد هذه الإستراتيجية، التي تمتد محاورها من العام 2025 إلى 2028، في تصريحات لـ”الغد”، أنها تمثل تحولا نوعيا في نهج الأردن تجاه إدارة المياه، حيث تسعى لتحويل المواطنين من متابعين إلى مشاركين فاعلين، انطلاقا من المبدأ الأساسي:“المياه مسؤولية الجميع”.
وشددت الإستراتيجية، التي شملت جميع مستخدمي المياه، بدءا من الأطفال في المدارس وربات المنازل إلى المزارعين وصانعي السياسات، على تطوير أدوات مراقبة وتقييم شاملة باعتبارها عنصرا حاسما لضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية، معتمدة على التقييم الدوري الذي يوفر تغذية راجعة لتحسين الأداء باستمرار، ما يضمن مرونة الإستراتيجية وقدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية.
من ناحيته، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة حول أهمية الإستراتيجية، أن أهدافها تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040 وأهداف التنمية المستدامة،“ما يجعلها خطوة حاسمة نحو تحقيق الأمن المائي”.
وقال أبو السعود إن وزارة المياه والري، تقف في طليعة هذه الجهود، حيث تعمل على خلق بيئة مواتية للمبادرات الشاملة وإشراك مختلف شرائح المجتمع في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالمياه.
وأضاف:“تشكل ندرة المياه في الأردن تحديا يتطلب حلولا جريئة وجهودا جماعية من جميع فئات المجتمع”، مشيرا إلى سعي الإستراتيجية لتحويل التحديات إلى فرص من خلال تسخير قدرات الشباب والمرأة، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مفهوم المواطنة المائية كجزء من هويتنا الوطنية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه(INWRDAM) د. مروان الرقاد، أن إستراتيجية تمكين الشباب والمرأة، تمثل خريطة طريق للمستقبل، وهي التزام ببناء مستقبل مائي آمن ومستدام من خلال التمكين والابتكار والشمولية.
وقال الرقاد إنه بقيادة الشباب والمرأة، يستعد الأردن ليكون في طليعة الدول التي تقدم حلولا رائدة لإدارة المياه، ما يخلق إرثا من الصمود والازدهار للأجيال القادمة.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تركز في جوهرها على الاستثمار في رأس المال البشري، مع الاعتراف بالقدرات غير المستغلة للشباب والمرأة كقادة لإدارة مستدامة للمياه.
وبين المدير التنفيذي للشبكة أنه من خلال توافق“تمكين الشباب والمرأة” مع الإستراتيجية الوطنية للمياه
2023 - 2040 وأهداف التنمية المستدامة، فإن الإستراتيجية ذاتها تضع إطارا لبناء قادة المستقبل، وتعزيز التفكير الشمولي من خلال نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus)، بالإضافة إلى دمج الحكمة القديمة في إدارة المياه مع أحدث التقنيات، وتحقيق الشمولية في جميع القطاعات.
ومن خلال تعزيز الشراكات وتمكين المجتمعات، تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات المياه، مع تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفق الرقاد.
من ناحيته، شدد الأمين العام لسلطة وادي الاردن هشام الحيصة على الدور الكبير للإستراتيجية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الموارد المائية في الأردن، حيث تضع الشباب والنساء في قلب الحلول المستدامة لتحديات ندرة المياه.
وقال الحيصة إن اعتماد نهج شامل ومتكامل يظهر التزام الحكومة بتمكين جميع شرائح المجتمع، من الطلبة وربات البيوت إلى المزارعين وصناع القرار، مشيدا بوجود خطة عمل واضحة تمتد على ثلاث سنوات، ما يعزز قابلية التنفيذ، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة بخطوات عملية مدروسة.
وأضاف:“هذه الخطة ليست مجرد رؤية، بل هي خريطة طريق واقعية تعكس قدرة الأردن على قيادة الابتكار والشراكة من أجل مستقبل مائي آمن ومستدام”.
من جهتها، أكدت الباحثة في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. رها العساف، أهمية الإستراتيجية، تتجسد كإطار عمل شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الـ17، المتمثل بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت العساف إلى تميز هذه الإستراتيجية بتركيزها على بناء بيئة متميزة تُعزز مشاركة الشباب والمرأة، وتحفيز الابتكار، مضيفة أنها تستند إلى رؤى التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية وضع الشباب والمرأة في قلب التنمية المستدامة.
وبينت أن السياسات الوطنية والإصلاحات الحديثة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، تدعم هذه الرؤية، ما يخلق بيئة مواتية لبناء قدرات الشباب وتمكين المرأة للقيام بدور فعّال في جميع القطاعات.
ومن خلال هذه الإستراتيجية، وبدعم من برامج الابتكار والشراكات الدولية، يسعى الأردن إلى إرساء دعائم قوية للابتكار، وتشجيع الأفكار الجديدة، وابتكار حلول خلاقة للتحديات، وفق العساف.
وأوضحت ان هذه الإستراتيجية تمثل خريطة طريق تعكس التزام الأردن بالتنمية المستدامة، وتعزيز المجتمعات القوية، وضمان مستقبل يُسمع فيه صوت الجميع وتستفيد منه كل شرائح المجتمع من الأمن المائي الذي يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
من جهته، قال عضو برلمان الشباب العرب صالح باكير إنه“من خلال توفير مساحات إبداعية للشباب، يمكنهم تطوير أفكار مبتكرة وتحويلها إلى حلول عملية”.
وأضاف أن مسابقات الابتكار والجوائز الموجهة للشابات تضفي طابعا تنافسيا يحفز على الإبداع، بالإضافة إلى أن ربط الشباب بالمؤسسات البحثية يفتح المجال أمامهم للمساهمة في تطوير تقنيات جديدة تُحدث فرقًا ملموسًا في قطاع المياه.
وحول تغيير السلوكيات، أكد قائد فريق الشباب في (INWRDAM) فادي اسعيد، أهمية هذا المحور الذي تشكله إحدى الركائز الأساسية لهذه الإستراتيجية لمواجهة تحديات المياه في الأردن بشكل فعّال.
وقال اسعيد إنه على مدى السنوات الـ50 عاما الماضية، تسبب تغير المناخ في انخفاض بنسبة 15 % في توفر المياه في الأردن، مضيفا أنها رغم ذلك، فإن الممارسات البشرية لها تأثير أكبر، حيث نفقد نحو 50 % من المياه بسبب ضعف كفاءة الري والتسربات في شبكات التوزيع.
وبين أن هذا الواقع يبرز أهمية الاستثمار في تحسين الممارسات كوسيلة للتخفيف من حدة شح المياه، منوها بضرورة تعزيز الممارسات المائية الكفؤة، والتي أولت هذه الإستراتيجية هذا الهدف كأداة قوية للتكيف، فهي“لا تعالج التحديات الحالية فحسب، بل تبني أيضًا المرونة للأجيال القادمة”.
وعن تعزيز المواطنة المائية، قالت الريادية في مشروع سد سما السرحان الزراعي ولاء السرحان، إن“تعزيز المواطنة المائية عبر التوعية والتعليم هو حجر الأساس لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية”.
وأشارت السرحان إلى إشراك هذا المكوّن للشباب والمرأة في بناء وعي حقيقي بأهمية المياه، ما يضعهم في موقع الريادة في تشكيل مستقبل مستدام، لافتة للتفاعل العملي والورش التعليمية واللذين يعززان التغيير السلوكي المطلوب للتعامل مع تحديات ندرة المياه.
وبينت أن إشراك المجتمعات المحلية، وخاصة الشباب والمرأة، يعزز من كفاءتهم كشركاء في إدارة المياه، ومن خلال المشاريع الاقتصادية المبتكرة مثل الزراعة الموفرة للمياه، بحيث يتم خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية المحلية، ما يعزز من مرونة المجتمعات تجاه ندرة المياه.
بدورها، قالت عميدة كلية البحث العلمي والابتكار في جامعة البلقاء د. أمل العبادي، إن“تطوير المهارات التقنية والإبداعية هو استثمار إستراتيجي في رأس المال البشري”.
وأشارت العبادي إلى دور بناء قدرات الشباب والمرأة في تجهيزهم للتعامل مع التحديات المائية باستخدام حلول مبتكرة، ودعم الابتكار من خلال الحاضنات والمشاريع الناشئة وهو ما يمهد الطريق لجيل جديد من القادة القادرين على تحويل التحديات إلى فرص.
وبينت أن“البحث العلمي هو العمود الفقري لإيجاد حلول مستدامة، وكذلك دعم مشاريع بحثية يقودها الشباب والمرأة والتي تعزز من فرص تطبيق التقنيات الحديثة في الإدارة المائية، بالإضافة للربط بين الأبحاث الأكاديمية وصناع القرار بما يضمن استناد السياسات إلى أدلة علمية قوية”.
أما مديرة وحدة دراسات المرأة في وزارة المياه والري نيفين الكفوف، فأكدت دور تكامل المرأة والشباب في صناعة السياسات المائية، والذي يعزز من كفاءة الإدارة ويضمن تمثيلًا عادلًا لكل الفئات.
وقالت الكفوف إن إنشاء شبكات للحوار بين الشباب وقطاع المرأة ومع صناع القرار، يحدث نقلة نوعية في تطوير سياسات فعالة ومستدامة تراعي التحديات المحلية والاحتياجات الوطنية.
“كما أن تعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية يمكّن من توفير الموارد اللازمة وتبادل الخبرات وتعريف الشباب بفرص الدعم والتمويل لمبادراتهم وأبحاثهم، فضلا عن دور هذه المكون في تعزيز أهمية العمل الجماعي بين المؤسسات لتعزيز الابتكار في إدارة المياه، مع توفير الفرص للنساء والشباب لقيادة مبادرات واعدة ومستدامة”، بحسبها.
وجاء إعداد الإستراتيجية الأردنية لتمكين الشباب والمرأة في قطاع المياه (2025–2028)، استجابة لتوصيات الحوار الوطني لسياسات حصاد المياه المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي 2023.
وتأتي هذه الإستراتيجية نتاجا لحوار شامل شارك فيه طيف واسع من أصحاب المصلحة من خلال مشاورات وورش عمل.
أما عن الركائز الرئيسية لتحقيق التأثير الإيجابي؛ فتتألف الإستراتيجية من 10 ركائز أساسية، يركز كل منها على جانب محدد من جوانب الإدارة المستدامة للمياه؛ وتتمثل في التوعية والتعليم وهي تعزيز مفهوم“المواطنة المائية” بين الشباب والمرأة لزيادة الوعي بالمسؤولية المائية، وبناء مهارات قادة المستقبل عبر تطوير القدرات الفنية والابتكارية لدى الشباب والمرأة، وتمكين المجتمع، من حيث تشجيع المجتمعات المحلية على إدارة الموارد المائية من خلال حلول مبتكرة وفرص عمل.

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