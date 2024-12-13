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لاجئو الزعتري: عودة الكثيرين معلقة حتى إشعار اقتصادي آخر

12/13/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حياة الدبيس






عمان - في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، تجمع اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري وهم يرقصون ويغنون ويهتفون في أجواء احتفالية، تزامناً مع وصول نبأ سقوط حكم بشار الأسد، بعد 13 عاما من المعاناة بحثاً عن الحرية؛ غير أن السؤال المطروح هنا: هل سيعود السوريون إلى ديارهم؟
والحال أن ثمة مشاعر متباينة تتقاذف اللاجئين، لكن غالبيتهم تنوي العودة، فيما يظل موعد تلك العودة معلقا باحتياجات متنوعة، بين من ينتظر أن يكمل أطفاله سنتهم الدراسية، ومن ينظر إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية في سورية، خصوصا وأنه يعمل في الأردن ولديه اكتفاء في سائر متطلبات المعيشة.
أبو علي وزوجته اتخذا قرارا نهائيا بالعودة“بس أجيت على الأردن كنت مفكر أسبوع وبرجع، ومرق 12 سنة وأنا بمخيم الزعتري، والعودة لسورية أصبحت قرارا نهائيا”، يقول أبو علي.
غير أن عودة أبو علي لا تعني بأنه سيفقد رباطه بالأردن، وذلك بعدما تزوجت ابنتاه من أردنيين، حيث يقول:“بيتي الثاني الأردن”، لكنه سيعود برفقة زوجته لإكمال ما تبقى من عمره في سورية التي حلم بها، بحسب وصفه.
وأما محمد خلف فهو شاب في العشرينات من عمره، ينحدر من مدينة درعا السورية، ويعيش في مخيم الزعتري، ويصف فرحته قائلاً:“ما بعرف طعم النوم من الفرحة، الآن تذوقت طعم الحرية”، فالجميع يشعر بهذه الفرحة، لكن اتخاذ القرار بالعودة مختلف.
تزوج محمد، ولديه ثلاثة أطفال، ورغم إخباره لأبنائه عن سورية وسبب قدومهم إلى الأردن، لكنهم يرفضون العودة، ويقول:“ابني الكبير بقلي أنا أردني وأصحابي هون، ليش لأروح سورية؟”.
ويكمل محمد حديثه لـ”الغد”:“ذهبت لإقناع ابني الأصغر، ولكن صُدمت من الرد حين قال لي: نروح زيارة ونرجع أو إذا بدك ارجع لحالك”، ورغم صدمته من موقف أبنائه إلا أن موقفه لا يختلف كثيراً، قائلا“نرغب بالعودة، ومتمسكون بحق العودة، لكن هناك وضع اقتصادي يمنع ذلك”.
وفي هذا الشأن، يفسر الخبير الاجتماعي حسام عايش موقف أبناء محمد، بقوله إن الأطفال ومن هم في سن المراهقة يمكن أن يتأثروا بشكل أكبر من الكبار بالوسط الذي عاشوا فيه، وهناك أطفال لا يعرفون بلدا غير الأردن.
ويضيف عايش:“هؤلاء تلقوا تعليما مختلفا، وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك على فكرهم وثقافتهم وتوجهاتهم السياسية وتطلعاتهم المستقبلية، وربما تكون صدمتهم بالعودة إيجابية أو سلبية اعتمادا على كيفية إدارة النظام الجديد للعلاقات المجتمعية”.
وأشار إلى أن عودة السوريين ستخلق نوعا من الفراغ العاطفي، لأن حضورهم في المشهد الأردني أصبح اعتياديا، ولكن هناك نسبة ستفضل البقاء في الأردن عن العودة حتى تتضح الأمور بسبب صعوبة البنية التحتية التي تحتاج إلى ترميم أو إعادة البناء..“ولكن رغم ذلك فهم يفضلون العودة”.
ويضيف:“هم بحاجة لدعم نفسي واجتماعي في حال عادوا”، فعودتهم بعد هذه الأحداث الصعبة، بالإضافة إلى ما تم نشره مؤخراً عن سجون المعتقلين، تضعهم في دائرة غير آمنة، وسيحتاجون وقتا لنسيان هذه الأحداث وللاندماج مرة أخرى في بيئة شهدت ظلما.
آثار اقتصادية
المختص الاقتصادي مازن ارشيد، يؤيد مخاوف محمد وغيره من اللاجئين ذات العلاقة بوضعهم الاقتصادي، ويقول إن هذا الوضع الصعب الذي يواجهه السوريون يلعب دورًا حاسمًا في قرارهم بالعودة إلى وطنهم.
وأكد ارشيد، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في سورية سيكون أهم متطلب لتشجيع عودة اللاجئين إلى ديارهم، وإذا تحقق سيكون بداية جيدة لدوران عجلة الاقتصاد السوري من جديد بشكل يحقق نموا مستداما يحسن من نوعية الحياة هناك؛ مدفوعاً بتحويلات المغتربين السوريين.
“عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ستؤثر على الاقتصاد الأردني بطرق متعددة”، يقول ارشيد؛ حيث يتأثر سوق العمل سلباً، وتحديداً في القطاعات التي يعتمد فيها أصحاب العمل على العمالة السورية، مثل الزراعة والبناء، وهذا يؤدي إلى نقص في العمالة وزيادة في تكاليف الإنتاج، ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
ومن جهة أخرى، يرى ارشيد أن عودة اللاجئين ستخفف من الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، ما قد يؤدي إلى تحسين جودة هذه الخدمات للمواطنين الأردنيين.
المفوضية: تضارب بالعودة
من جهتها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ”الغد”، أن اللاجئين السوريين يتابعون عن كثب تطورات الأحداث في بلدهم، ومن المهم أن تتاح لهم المساحة والوقت لتقييم ما تعنيه الحقائق الناشئة على الأرض، من حيث الأمن والأمان وظروف المعيشة، قبل أن يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان الوقت مناسباً لعودتهم أم لا؛“فالبعض متحمس للعودة، بينما يتردد آخرون”.
وأضافت أن من الواضح أن السوريين سيحتاجون إلى دعم دولي مستمر، سواء في الدول المضيفة مثل الأردن، أو من خلال جهود التعافي المبكر في المناطق داخل سورية التي يعودون إليها، فالأمر ليس اختيارا بين أحدهما، بل إن كليهما ضروري.
وترى“أن الوضع على أرض الواقع شديد التقلب وغير مستقر”، ومع ذلك، فالمفوضية وأسرة الأمم المتحدة ملتزمتان بالبقاء وتقديم الدعم الإنساني لجميع السوريين الأكثر احتياجاً.
وتأمل المفوضية أن تسهم التطورات الأخيرة بانتهاء واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، قائلة:“بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين، فإن اللاجئين السوريين يقيّمون بعناية مدى أمان العودة إلى وطنهم”.
وأكدت المفوضية على نقطتين أساسيتين: أولاً، أن لكل لاجئ الحق الأساسي بالعودة إلى وطنه في الوقت الذي يختاره، وأن تكون هذه العودة طوعية وآمنة وتحفظ كرامته، وثانياً، أن الدول التي تستضيف اللاجئين ستظل بحاجة إلى دعم مستمر في أداء مهمتها النبيلة.
بدوره، اعتبر وزير الداخلية مازن الفراية، في تصريحات سابقة“أن الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير” لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأكد الفراية“أن عودة السوريين إلى بلادهم كانت وما تزال مفتوحة في أي وقت”، مشيرا إلى أن“الأردن يسهل حركتهم بالتنسيق مع المعارضة المسلحة الموجودة على الطرف الآخر من المعبر”.
أبو مزهر، لاجئ سوري يعيش في مخيم الأزرق، وبالنسبة له ولعائلته فالعودة متاحة، لكن ما يمنعه من التفكير بذلك هو الوضع الاقتصادي؛ حيث يقول:“ لا بيت ولا شغل، وعيلتنا كبرت بعد الزواج، كيف وليش نرجع؟”.
ويقول أبو مزهر إن طفله عمره 13 سنة، ولد بالمخيم ولا يعرف سوى الكرفان وهواء المخيم:“كيف آخذه لسورية وأقله هاي بلدك؟”.
يذكر أنه يوجد في الأردن 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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