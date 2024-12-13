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عمومية الأسنان تقر تعديل سن التقاعد وترفض رفع نسبة الاشتراكات

12/13/2024 11:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- وافقت الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان على تعديل المادة 15 على نظام تقاعد أطباء الأسنان رقم (101) لسنة 1976 وتعديلاته، في حين رفضت باقي التعديلات.
وفي اجتماع استثنائي للهيئة العامة للنقابة أمس، أقرت تعديل المادة 15 التي تشير في نصها المعدل إلى أنه "يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه شروط عدة، وهي أن يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب".
كما اشترطت المادة ألا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن 32 سنة، أو أن يكون قد أكمل الـ62 من عمره، وألا تقل مدة اشتراك الطبيبة في الصندوق عن 25 عاما أو أن تكون قد أكملت الـ55 من عمرها.
وتنص المادة 15 أيضا على أن "يكون طبيب الأسنان قد سدد ما اسـتحق عليه للصندوق والنقابة من التزامات مالية حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مجمد من سجلات النقابة عند تقديم الطلب، كما لا يحق للمتقاعد بموجب هذه المادة العودة لممارسة المهنة".
وكانت الدراسة الاكتوراية التي عملت عليها النقابة أوصت بضرورة تعديل مدة التقاعد من 30 سنة اشتراك أو 60 سنة لعمر طبيب الأسنان إلى 32 سنة اشتراك أو 62 من العمر للأطباء بما يتلاءم مع المعطيات الديموغرافية في الأردن، وأسوة بغالبية الصناديق في المملكة.
وأوصت الدراسة أيضا أن تكون آخر 5 سـنوات متصلة من دون انقطاع للحصول على الراتب التقاعدي، كما طالبت بتعديل المادة 18 والمقصود المادة 21 وهي المتعلقة بالوفاة من النظام، حيث لا يستحق الطبيب الراتب التقاعدي في حالة الوفاة إلا إذا كان مشتركا بالصندوق لمدة 10 سنوات فأكثر، منها 5 سنوات متصلة على الأقل.
وقالت الدراسة الاكتوارية إنه لا يستحق الطبيب الإحالة على التقاعد بسبب العجز إلا إذا كان مشتركا مدة 5 سنوات متصلة على الأقل.
وشددت على ضرورة عدم السماح للأطباء بالتقاعد الاختياري للمشتركين في الشرائح الجديدة التي استحدثت العام 2017 لمدة 10 سنوات لتعزيز الوضع المالي للصندوق.
ورفضت الهيئة العامة تعديل نص المادة 22/ب التي كانت الهيئة المركزية قد اقترحت فيها أن يدفع الطبيب عائدات تقاعدية مقدارها 15 % شهريا من قيمة المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي للفئة المشترك فيها، وذلك بدلا من 10 %.
ونص التعديل المقترح على أن تزاد العائدات التقاعدية بنسبة 2 % كل ثلاث سنوات، ويبدأ احتساب السنوات الثلاث الأولى من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن الأسباب الموجبة لتعديل هذه المادة، هي زيادة روافد الصندوق لتحمل الأعباء المالية المتزايدة، والمواءمة بين ما يدفع الطبيب وما يستحق من راتب تقاعدي، ومواجهة العجز الناتج عن زيادة المتقاعدين، وتغطية النفقات التقاعدية وتأجيل سنوات العجز الاكتواري.
وأكد القدومي، في تصريح لـ"الغد"، أنه قبل العام 1997، كانت العائدات التقاعدية للشرائح تبلغ 6 دنانير شهريا لراتب تقاعدي مقداره 120 دينارا.
ولفت إلى أنه تم تعديل هذه العائدات التقاعدية والشرائح العام 2017 وأصبحت 10 % من قيمة الفئة، لتصبح 20 دينارا شهريا عن الراتب التقاعدي 200 دينار، و30 دينارا شهريا عن راتب 300 دينار، و40 دينارا شهريا عن راتب 400 دينار، و60 دينارا شهريا عن راتب 600 دينار و80 دينارا شهريا عن راتب 800 دينار.
وشدد على أن صندوق التقاعد الذي تأسس العام 1976 ويقوم بتأمين الراتب التقاعدي لما يقارب 1050 طبيب وطبيبة أسنان وعائلاتهم من المتقاعدين والمتوفين، يحمل على عاتقه توفير الأمان الاجتماعي لمجموعة من أعضاء الهيئة العامة.
وفي 7 أيلول (سبتمبر) الحالي، أقرت الهيئة المركزية للنقابة التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد للنقابة، التي أوصت بها دراسة اكتوارية خاصة بالصندوق، وعلى رأسها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق من 10 % إلى 15 % من قيمة راتب الطبيب المشترك في الصندوق، فيما أحالت القرار إلى الهيئة العامة للموافقة عليه.
وفي 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، رفضت الهيئة العامة للنقابة التعديلات التي قدمها المجلس على نظام صندوق التقاعد، مؤكدة ضرورة أن يوفر لها المجلس الحالة المالية لصندوق التقاعد وموازناته وواقع عجزه السنوي.
ودعت إلى تزويد الهيئة العامة بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها المجلس للصندوق العام 2019، لوضعها بصورة وضع صندوق التقاعد ومستقبله، قبل الشروع بتقديم أي تعديلات على قوانين أو أنظمة أو تعليمات الصندوق.

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