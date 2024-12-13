الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام دائم في أوكرانيا

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، على أن روسيا لا تسعى لعقد هدنة مؤقتة في أوكرانيا بل لإقامة سلام دائم يراعي الشروط الروسية في ضمان أمنها القومي.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف:"نتطلع لهدنة في حد ذاتها، فقد قلنا مرارا وتكرارا إن الهدنة في حد ذاتها ليست ما نريده، نريد السلام الذي سيأتي بعد استيفاء شروطنا وبعد تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها". --(بترا)