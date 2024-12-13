الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام دائم في أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، على أن روسيا لا تسعى لعقد هدنة مؤقتة في أوكرانيا بل لإقامة سلام دائم يراعي الشروط الروسية في ضمان أمنها القومي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف:"نتطلع لهدنة في حد ذاتها، فقد قلنا مرارا وتكرارا إن الهدنة في حد ذاتها ليست ما نريده، نريد السلام الذي سيأتي بعد استيفاء شروطنا وبعد تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها". --(بترا)
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