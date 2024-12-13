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في أول جمعة بعد إسقاط الأسد.. السوريون يحتفلون بالنصر

12/13/2024 11:24:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - في أول جمعة بعد إسقاط نظام الأسد، عمّت المظاهر الاحتفالية العاصمة دمشق والمدن السورية.
وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد دعا السوريين إلى النزول إلى الميادين للاحتفال بانتصار الثورة بطريقة سلمية والتعبير عن فرحتهم دون إطلاق النار وترويع المدنيين، والاتجاه بعد ذلك لبناء سورية.
وقالت إدارة العمليات العسكرية في سورية إن عناصر الأمن العام التابع لها ستنفذ انتشارا مكثفا أثناء المظاهرات الاحتفالية وفي محيطها بهدف تأمينها وضمان سلامة المشاركين فيها.
وتوافد آلاف السوريين أمس على الميادين والساحات العامة بمختلف المدن، ومنها العاصمة دمشق ومدن الساحل، احتفاء بانتصار الثورة وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقد توافد الآلاف إلى باحة الجامع الأموي في العاصمة دمشق، وبينهم رجال ونساء وأطفال، في باحة المسجد، في مشهد غير مألوف.
ورفع الكثير منهم علم الاستقلال السوري الذي تعتمده المعارضة السورية منذ العام 2011، ورددوا هتافات عدة بينها "واحد واحد واحد الشعب السوري واحد".
كما خرجت مسيرات احتفالية في عدد من المدن السورية الأخرى، ومنها حلب وحماة وحمص وإدلب ودرعا واللاذقية والسويداء ودير الزور.
يذكر أن السوريين يحتفلون بشكل يومي في العديد من الساحات والميادين في عدة مدن سورية منذ الثامن من الشهر الحالي بعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وسقوط أركان نظامه.
الى ذلك، قال المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى إن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا تجاه جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع بعد تسريب صور "قيصر" .
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر"، سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين أيار(مايو) 2011 وآب(اغسطس) 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
ومع الإطاحة بنظام البعث في سورية الذي دام 61 عاما، عادت سجون النظام السابق ومراكز اعتقاله إلى الواجهة.
وذكر مصطفى أنهم في إطار عملهم في المنظمة، ومقرها الرئيسي واشنطن، وثقوا الكثير من الجرائم وبدأوا إجراءات قانونية ضد بعض المجرمين في النظام.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة إنه يعرف شخصيا "قيصر" الذي أصبح محط الأنظار مرة أخرى مع انهيار نظام الأسد، وإنه تحدث معه يوم الإطاحة بنظام الأسد.
وذكر أن المنظمة قدمت تمويلا لحماية شهود مهمين مثل "قيصر" المعروف باسمه الرمزي.
وأضاف: "في مرحلة ما، سيكشف قيصر عن وجهه للعالم وسيتعرف الجميع على هذا البطل".
وأشار إلى أن المنظمة التي يديرها تتولى مهمة "حماية وحفظ" صور قيصر التي تكشف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري السابق.
وأفاد بأنهم يعملون على إحضار قيصر إلى البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني والكونغرس الأميركي والأمم المتحدة.
وقال: "أحضرنا قيصر إلى الولايات المتحدة 6 مرات، ونتيجة لذلك تم إصدار قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي ساعدنا في إعداد مسودته وكان له دور مهم في التخلص من نظام الأسد".
وفي كانون الأول(ديسمبر) 2019 وافق الكونغرس الأميركي على "قانون قيصر" الذي ينص على فرض عقوبات إضافية على الأفراد والمنظمات التي تقدم المساعدة لأنشطة نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران في سورية، ودخل القانون حيز التنفيذ في 17 حزيران(يونيو) 2020.
وأكد مصطفى أن الصور التي التقطها قيصر تسلط الضوء على الأوضاع والأحداث في سجون النظام مثل سجن صيدنايا.
وفي إشارة إلى انعكاسات صور قيصر على المجتمع الدولي، قال مصطفى: "كان هناك غضب كبير، لكن لم يكن هناك أي تحرك. أحرج المجتمع الدولي نفسه وسيشعر بالعار من هذا التقاعس إلى الأبد".
وأضاف: "المنظمات الدولية أيضا لم تفعل شيئا. المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر حتى مذكرة اعتقال أو تفتح دعوى".
وأردف: "لكن الآن، بإذن الله، سنقيم محكمة في دمشق وسنحاسب مجرمي الحرب هؤلاء بمن فيهم بشار الأسد، الذين أصدروا الأوامر وعذبوا المعتقلين".
في سياق متصل، قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن حاليا إعادة اللاجئين السوريين في دول الاتحاد قسرا إلى بلدهم في ظل الظروف الراهنة "المتغيرة" بسورية.
جاء ذلك على لسان عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤول عن العلاقات الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحيفة، من مدينة بروكسل البلجيكية.
وأكد برونر أنهم يتابعون عن كثب ما يحدث في سورية والمناطق الحدودية، قائلًا: "حاليًا الوضع متغير للغاية، وأستطيع القول إن هناك فرصا من جهة ومخاطر من جهة أخرى".
وأردف: "على الرغم من أن انتقال السلطة كان سلميا تماما حتى الآن، إلا أننا لا نعرف سوى القليل عن اتجاه ونهج الجهات الفاعلة الجديدة".
وأضاف أنه "من الصعب للغاية استخلاص نتائج ملموسة حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في الدول الأعضاء بالاتحاد والمنطقة بأكملها".
وأكمل: "أستطيع القول إن هناك احتفالات بين الشتات السوري في جميع أنحاء أوروبا، وفي رأيي، فإن هذا يوضح أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التركيز على العودة الطوعية، وقد يكون هذا جاذبا للكثير من السوريين ولكنني أود أن أقول إن العودة القسرية غير ممكنة في الوقت الحالي".
وأكد على ضرورة التشجيع على العودة الطوعية للسوريين في أوروبا، وتقديم محفزات مالية من أجل ذلك.
وفي 8 كانون الأول(ديسمبر) الحالي سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات الأسد من المؤسسات العامة والشوارع.
من جهته، قال وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ طوال فصل الشتاء، وأضاف أن ثمّة أهمية أمنية كبيرة "لسيطرتنا على قمة جبل الشيخ وسط ما يجري من أحداث في سورية". - (وكالات)

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