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حرب الإبادة تجبر الغزيين على تناول الغذاء والطحين الفاسدين

12/13/2024 11:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- أجبرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة عشر شهرا، الفلسطينيين على الخروج عن نواميس الطبيعة وتناول أغذية واستخدام طحين فاسد منتهي الصلاحية من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل المجاعة التي تضرب القطاع من كل جانب.
ويرى الواحد منهم السوس والديدان وحتى روث وفضلات الفئران داخل الطحين، ويعرف أنه فاسد وغير صالح للأكل ولا يصلح أيضا للحيوانات، ويقوم باستخدامه وإطعامه لأولاده، وهو يعرف تبعاته وضرره على صحتهم، كل ذلك من أجل التغلب على المجاعة ومن أجل البقاء.
الفلسطيني سليمان عابد يقول: "أجبرتنا الحرب وقلة الطحين الصحي وافتقار الأسواق للخبر الطازج والنظيف على استخدام الطحين الفاسد، ونحن نعرف ضرره على صحتنا وحياتنا ولكن كل ذلك هربًا من حرب المجاعة التي أصابت بطوننا وجعلتنا غير قادرين على ممارسة حياتنا الطبيعة كالمعتاد ولقلة الزاد".
ويشير إلى أنه في كثير من الأحيان يتعرض للمغص والإسهال وانتفاخ البطن لتناوله الطحين الفاسد، متمنيا من الجهات الدولية والأممية مثل وكالة "الأونروا" وغيرها بالضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من الطحين الطازج والجديد وهو أدنى متطلبات الحياة الآدمية.-(وكالات)

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