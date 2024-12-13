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خروقات الاحتلال تتوالى.. لبنان يواجه أوقاتا صعبة مع استمرار النزوح

12/13/2024 11:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اسطنبول - قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن لبنان يواجه أوقاتا صعبة للغاية مع استمرار النزوح، على خلفية تواصل الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار مع "حزب الله".
ووصل عدد خروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوما إلى 215، ما أوقع إجمالا 29 شهيدا و31 جريحا، وفق إحصائية استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.
وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أن "لبنان يواجه أوقاتًا صعبة للغاية".
وأوضح أن "النزوح يستمر في هذه المرحلة الطارئة الجديدة، وما يزال الوصول إلى العديد من المجتمعات صعبا".
كما ناشد برنامج الأغذية العالمي "تقديم الدعم لاستجابته الطارئة وبرامجه المعتادة لمساعدة 2.2 مليون شخص حيث تفوق الاحتياجات الموارد المتوفرة حالياً".
خلال آخر شهرين من العدوان على لبنان نالت مدينة النبطية (جنوب) حصة كبيرة من القصف المكثف الذي دمر مئات من أبنيتها السكنية، لكن ذلك لم يمنع أهلها من العودة إليها والصمود على أنقاضها.
ومنذ 27 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الكيان الاحتلالي و"حزب الله"، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 أيلول(سبتمبر) الماضي.
ووفق تقرير للبنك الدولي فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا في لبنان، إذ تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيا أو كليا، وبلغت خسائره 3.2 مليارات دولار.
في سياق متصل، في حي "السراي" في النبطية أحد أشهر الأحياء القديمة بالمدينة الشهير بحاراته وبيوته القديمة لم يسلم من القصف العنيف، ما أدى إلى دمار شبه كامل فيه.
ورغم الدمار والركام، أقام أهالي حي السراي خياما للعيش فيها إلى حين إعادة الحياة لحارتهم.
كان في الحي مقهى اعتاد الشباب على التجمع فيه يوميا للسهر والتسلية قبل الحرب، وقد تضرر بشكل كبير جراء القصف، إلا أن هذا لم يحدّ من عزيمتهم لتشييد خيمة مكان المقهى لاستمرار تجمعاتهم.
الشاب علي موسى يقول: "حارتنا تدمّرت بشكل كبير، ولم يعد يمكن السكن في المنازل، لكننا شيّدنا خيمة ونجتمع فيها".
ويضيف: "في حارتنا كان هناك مقهى كنا نجتمع يوميا فيه، ورغم الدمار والركام لم نغير عادتنا، لا زلنا نجتمع في المقهى ونواسي بعضنا البعض".
فيما يقول الشاب عبد الله الشاعر إن "منازل الحي مدمرة، لكننا نحب أن نجتمع مثل الأخوة، لذا شيّدنا الخيمة بمساعدة شباب الحارة ونساند بعضنا البعض لكي نستمر بالتجمع معا".
بينما كانت جالسة في إحدى الخيام، تقول منيفة شميساني "نعيش في الخيمة لنحرس حارتنا التي تدمرت بالكامل، بالوقت نفسه نجتمع معا كعائلة وجيران".
وتردف: "لا منازل لدينا وحارتنا تدمرت، لذا نسهر بالخيمة ثم نذهب للنوم لدى أقربائنا، ورغم الدمار نعيش حياة طبيعية وسنبقى نقاوم ونعيش على الركام".-(وكالات)

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