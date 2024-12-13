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غزة تباد: مجزرة صهيونية بمخيم النصيرات وسط صمت دولي

12/13/2024 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - تستمر الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع بعد يوم دام استشهد خلاله أكثر من 70 فلسطينيا، منهم 58 في وسط القطاع وجنوبه، وفقا لمصادر طبية، في حين يعيش النازحون الفلسطينيون المهجرون قسرا من شمال قطاع غزة ظروفا قاسية داخل خيام مهترئة لا تقي بردا ولا تحجب مطرا، في ظل استمرار الإبادة الجماعية منذ 14 شهرا.
سياسيا، تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن "الاقتراب" مرة أخرى من صفقة تبادل، في حين يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية لإبرام اتفاق.
فيما، قضى سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ليلة مروعة، حيث شن الجيش الصهيوني عدة غارات جوية استهدفت كتلة سكنية مكتظة بالمدنيين الفلسطينيين. وأسفر القصف عن استشهاد 33 شخصا، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وإصابة وفقدان نحو 84 آخرين، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وحولت الغارات الصهيونية المنطقة الهادئة نسبيا إلى كومة من الركام، وسط أصوات الصراخ والاستغاثة من تحت الأنقاض. وأفاد شهود عيان بأن المشهد كان مروعا، حيث تناثرت الجثث والأشلاء في كل مكان. وقال محمد البيومي، أحد سكان المنطقة: "كنا على وشك النوم، عندما بدأت الطائرات الحربية الصهيونية بقصف مربعنا السكني المكتظ بالسكان والنازحين".
وأضاف أن "الجثث تناثرت فوق الأنقاض وتحتها، ووجوه الأطفال الشهداء كانت مهشمة، في حين رسمت الأطراف المبتورة صورة مأساوية لهذه الليلة". وأشار إلى أن الهجوم دمر منازل عائلات البيومي والحاج والشيخ علي بجوار مبنى البريد قرب مقبرة القسام.
وهرعت طواقم الدفاع المدني إلى موقع المجزرة لإنقاذ الجرحى وانتشال الجثث بإمكانيات بدائية، حيث استخدمت الفرق أدوات يدوية بسيطة للتعامل مع الركام الكثيف في ظل نقص حاد للمعدات والموارد. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر أحد عناصر الدفاع المدني يحمل سيدة مسنة على ظهره بين أكوام الركام لإنقاذ حياتها.
وضمن تقرير لوكالة الأناضول، قال أحد الناجين -يدعى سامر الشيخ علي- "انهالت الصواريخ فجأة، وكل شيء حولنا انهار. خرجنا بصعوبة من تحت الركام، لكن عشرات من جيراننا لم يخرجوا حتى اللحظة". وتساءل بحسرة: "أين العالم من هذه المجازر؟.
ونقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفى العودة بالنصيرات، حيث امتلأت الأسرة بالجرحى وسط نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 60 % من الأدوية الأساسية و83 % من المستلزمات الطبية قد نفدت بسبب الحصار الإسرائيلي.
وفي إحدى غرف المستشفى، جلست والدة الشاب فادي البيومي تبكي بحرقة بجانب جثمانه، بعدما استشهد وهو يحتضن طفله "علي". وقال أحد الأطباء: "نعمل بما هو متوفر لإنقاذ حياة الجرحى، ولكن الوضع كارثي".
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمجزرة ووصفتها بأنها نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي. وقالت في بيان إن المجزرة "تعكس فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته والتزاماته، مما يشجع الاحتلال على تعميق جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". وطالبت الوزارة بوقف العدوان الصهيوني فورا وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن هذه المجازر تأتي في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) 2023، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية على حد سواء.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
وفي الوقت الذي يتجاهل فيه الاحتلال مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، مما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.
وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني، أمس، برصاص جيش الاحتلال أثناء اقتحامه مدينة نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 50 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة خلال الأسبوع الماضي.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالحوض والقدم أثناء مواجهات في البلدة القديمة بمدينة نابلس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر.
وذكرت أن مواجهات اندلعت بين القوات الصهيونية وفلسطينيين في المكان، حيث أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.
ومن جهة أخرى، قال جيش الاحتلال إنه اعتقل نحو 50 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي.
وتتعرض قرى فلسطينية لاقتحامات صهيونية متكررة تتخللها مداهمة منازل عدة، وتحويل جزء منها لثكنات عسكرية عدة أيام، بعد إجبار أصحابها على إخلائها.
ومن جانب آخر، استولت سلطات الاحتلال امس على 55 دونما من أراضي الفلسطينيين في بلدتي قطنة وبدو، شمال غربي القدس.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها، أن تقديراتها تشير إلى أن عملية الاستيلاء تحت مسمى "أراضي الدولة" تهدف إلى إحداث عملية توسعة لمصلحة مستعمرة "هار أدار" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.
وتقع الأراضي المستولى عليها خلف جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدتين، ولذا منع الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها لمصلحة الاستيطان.
في الأثناء، قالت القناة الـ13 الصهيونية إن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيبحث في اجتماع يوم الأحد التصعيد الأمني في الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال صعدت من عملياتها في الضفة الغربية بعد مقتل صهيوني وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب حاجز النفق جنوب القدس المحتلة.
في حين دعا أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إلى تكثيف العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين دعما لغزة.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الصهيوني، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.-(وكالات)

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