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أمريكا تنقل مواطنها ترافيس تيمرمان جوا من سوريا

12/13/2024 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن الجيش الأميركي نقل المواطن الأميركي ترافيس تيمرمان جوا من سوريا حيث كان مسجونا قبل أن تحرره فصائل المعارضة في الأيام القليلة الماضية.


وقال والدا تيمرمان إنه اختفى في حزيران.
وأُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد أن أطاحت فصائل المعارضة السورية بنظام الأسد.-(وكالات)

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