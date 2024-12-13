أمريكا تنقل مواطنها ترافيس تيمرمان جوا من سوريا

قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن الجيش الأميركي المواطن الأميركي ترافيس تيمرمان جوا من سوريا حيث كان مسجونا قبل أن تحرره فصائل المعارضة في الأيام القليلة الماضية.



وقال والدا تيمرمان إنه اختفى في حزيران.

وأُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد أن أطاحت فصائل المعارضة السورية بنظام الأسد.-(وكالات)