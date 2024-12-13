أمريكا تنقل مواطنها ترافيس تيمرمان جوا من سوريا

أمريكا تنقل مواطنها ترافيس تيمرمان جوا من سوريا
التاريخ
12/13/2024 11:24:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن الجيش الأميركي نقل المواطن الأميركي ترافيس تيمرمان جوا من سوريا حيث كان مسجونا قبل أن تحرره فصائل المعارضة في الأيام القليلة الماضية.
وقال والدا تيمرمان إنه اختفى في حزيران.
وأُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد أن أطاحت فصائل المعارضة السورية بنظام الأسد.-(وكالات)
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