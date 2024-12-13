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قصف إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع في ريف حماة

12/13/2024 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر محلية إن قصفا يُعتقد أنه إسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث في مصياف بريف حماة، بحسب قناة "الجزيرة".
من جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة وجهت رسالة إلى "إسرائيل للكف عن الاستفزاز والاحتلال في سوريا، وحذرناها من خطورة ذلك".

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