قصف إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع في ريف حماة

قصف إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع في ريف حماة
التاريخ
12/13/2024 11:24:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر محلية إن قصفا يُعتقد أنه إسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث في مصياف بريف حماة، بحسب قناة "الجزيرة".
من جانب آخر، قال وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة وجهت رسالة إلى "إسرائيل للكف عن الاستفزاز والاحتلال في سوريا، وحذرناها من خطورة ذلك".
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