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تركيا: أقنعنا روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا

12/13/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن بلاده أقنعت موسكو وطهران بعدم التدخل عسكرياً في سوريا خلال هجوم الفصائل المعارضة والذي أفضى إلى إسقاط بشار الأسد، مشيراً إلى أن الروس والإيرانيين رأوا "الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلاً يستحق الاستثمار".
وقال فيدان في مقابلة مباشرة عرضتها قناة "إن تي في" التركية الخاصة، إن "الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكرياً في المعادلة. لقد تحدثنا إلى الروس والإيرانيين، وقد تفهموا".

وأضاف: "بهدف التقليل قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة".

واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقّى الأسد دعم روسيا وإيران، لكان "انتصار المعارضة استغرق وقتاً طويلاً، وكان هذا الأمر سيكون دموياً".

وتابع: "لكنّ الروس رأوا أنّ هذا الأمر لم يعد له أيّ معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلاً (يستحق) الاستثمار. فضلاً عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها".

وإثر هجوم استمر أحد عشر يوماً، تمكنت الفصائل السورية المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد من إسقاط الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

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