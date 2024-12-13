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شهداء وجرحى بغارات الاحتلال على مناطق عدة في غزة

12/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، منتصف ليلة الجمعة/ السبت، في غارة شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في جباليا البلد، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما أصدر الاحتلال الإسرائيلي "أوامر إخلاء" جديدة جنوب شرقي بلدة جباليا.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء في مدينة غزة، ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بيت لاهيا شمالي القطاع، بالتزامن مع استهداف المنطقة بالقصف المدفعي.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا وتجمعا في مدينة غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر قصف الاحتلال تجمعا في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وأقدمت قوات الاحتلال على حرق مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي قطاع غزة، علما أن الاحتلال أطلق النار على نفس المركبة وعطّلها عن العمل قبل أيام. كما حرقت قوات الاحتلال منزلا بجوار المستشفى.

وأطلقت دبابات الاحتلال القذائف والرصاص شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال نسف عدد من المباني السكنية داخل حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأدت الرياح العاصفة المصحوبة بالأمطار، إلى غرق واقتلاع عدد كبير من خيام النازحين، خاصة بالقرب من شواطئ بحر قطاع غزة. (المملكة)

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