شهداء وجرحى بغارات الاحتلال على مناطق عدة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، منتصف ليلة
الجمعة/ السبت، في غارة
شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في جباليا البلد،
ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما أصدر الاحتلال الإسرائيلي
"أوامر إخلاء" جديدة جنوب شرقي بلدة جباليا.
وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء
في مدينة غزة، ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بيت لاهيا شمالي القطاع،
بالتزامن مع استهداف المنطقة بالقصف المدفعي.
وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 8
آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا وتجمعا في مدينة غزة.
واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون بقصف طائرات
الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.
كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر قصف
الاحتلال تجمعا في حي الصبرة جنوبي المدينة.
وأقدمت قوات الاحتلال على حرق مركبة إسعاف أمام
بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي قطاع غزة، علما أن الاحتلال أطلق النار على
نفس المركبة وعطّلها عن العمل قبل أيام. كما حرقت قوات الاحتلال منزلا بجوار
المستشفى.
وأطلقت دبابات الاحتلال القذائف والرصاص شمال
غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال نسف عدد من
المباني السكنية داخل حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأدت الرياح العاصفة المصحوبة بالأمطار، إلى
غرق واقتلاع عدد كبير من خيام النازحين، خاصة بالقرب من شواطئ بحر قطاع غزة. (المملكة)
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