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أثر الترجمة على السرد العالمي يتصدر برنامج معرض جدة للكتاب 2024 - جريدة الوطن السعودية

12/13/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2024 جلسة مميزة بعنوان "أثر الترجمة على السرد العالمي"، حيث ناقش الدكتور أشرف القرقني والمترجم مارك جمال، بإدارة الدكتور أشرف بقنه، قضايا الترجمة وأهميتها في تشكيل الأدب العالمي، وسط حضور مميز من المترجمين والزوار.
واستعرض مارك جمال دور المترجم في بناء السرد العالمي، مشيرًا إلى أن النجاح الأدبي يعتمد على قدرة العمل على ملامسة القلوب واحترافية المترجم. وأوضح أن الجوائز قد تُقدِّر جهد الترجمة، لكنها ليست دائمًا مؤشرًا على أهمية العمل، مشددًا على أن الترجمة قد تمنح العمل شهرة لم تكن له في مجتمعه الأصلي. كما أكد جمال أن الترجمة تلعب دورًا أساسيًّا في تعزيز التفاهم بين الثقافات، وتوثيق الأعمال الأدبية للأجيال القادمة، مما يجعلها جسرًا بين الأمم.
من جانبه، تناول الدكتور أشرف القرقني فكرة "عالمية العمل الأدبي"، مشيرًا إلى أنها لا تتحقق إلا إذا لمس العمل جوانب كونية، ورافقه مترجم يمتلك فهمًا عميقًا لتلك الجوانب. وأضاف أن الترجمة قد تسهم أحيانًا في تعزيز صورة نمطية أو تقديم العمل بشكل سطحي إذا لم تُراعَ خصوصيات الأدب. وأكد القرقني أن المترجم يجب أن يكون عاشقًا للأدب وقادرًا على تفكيك النصوص وإعادة صياغتها بأسلوب جديد، معتبرًا أن الترجمة هي "ضيافة للغريب"، تتيح التعرف على الذات والآخر بعمق.
واتفق المشاركون على أن الترجمة الناجحة تتطلب الإتقان والقدرة على الحفاظ على جوهر النص وروحه، مع مراعاة خصوصيات اللغتين.
يأتي هذا النقاش ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2024، الذي يُقام تحت شعار "جدة تقرأ"، ويتميز ببرنامج ثقافي متنوع يشمل ندوات، وأمسيات شعرية، وورش عمل. ويشارك في المعرض أكثر من 1000 دار نشر سعودية وعربية ودولية، ويستقبل الزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، ما عدا الجمعة من 2 ظهرًا إلى 12 ليلًا.

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