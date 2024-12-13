وزير الإعلام: إنجازات إقليمية ودولية لشرطة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بالمستويات‭ ‬الاحترافية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬الذي‭ ‬تلقاها‭ ‬الكوادر‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وتقدم‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بأصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬وتحديث‭ ‬آلياته،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والريادة،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حصدت‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

مثمناً‭ ‬الوزير‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬للأمن‭ ‬والأمان‭ ‬ونموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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