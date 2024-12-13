وزير الإعلام: إنجازات إقليمية ودولية لشرطة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بالنقلة النوعية الكبيرة التي شهدها القطاع الأمني في مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورعاه الحافل بالإنجازات منذ ما يزيد على خمسة وعشرين عاما.
ونوه وزير الإعلام بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الذي يصادف 14 من ديسمبر من كل عام بالمستويات الاحترافية العالية التي وصل إليها منتسبو وزارة الداخلية في مختلف مواقع عملهم، بفضل الرعاية الكريمة الذي تلقاها الكوادر الأمنية في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم وزير الإعلام بأصدق التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وكل منتسبي الوزارة بهذه المناسبة، مشيداً بما تحقق من إنجازات متميزة على صعيد تطوير العمل الشرطي وتحديث آلياته، والنجاح في قيادة المنظومة الأمنية نحو آفاق جديدة من التميز والريادة، والتي أثمرت عن تحقيق عديد من الإنجازات المتميزة التي حصدت الإشادة والتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مثمناً الوزير الجهود المتواصلة لكل منتسبي وزارة الداخلية في خدمة الوطن والمواطن والتي جعلت من مملكة البحرين واحة للأمن والأمان ونموذجاً يحتذى به في المنطقة.
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