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مباحثات بين وزيري خارجية قطر وإيران حول سوريا

12/13/2024 7:23:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحث‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري،‭ ‬وفق‭ ‬صحف‭ ‬الدوحة‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وسوريا‭.‬

ووفق‭ ‬الصحف‭ ‬القطرية،‭ ‬تلقى‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬عراقجي‭ ‬استعرضا‭ ‬فيه‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيزها‭.‬

كما‭ ‬ناقشا‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وشدد‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬وحدة‭ ‬سوريا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬للسلطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬جامعة،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2254،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬كشفت،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬قطريين‭ ‬تحدثوا،‭ ‬الاثنين،‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬وإسقاط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬تحدثت‭ ‬إلى‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬البشير،‭ ‬بعد‭ ‬تكليفه‭ ‬بقيادة‭ ‬السلطة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التركيز‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬القيادة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬وعلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭.‬

وتسارع‭ ‬حكومات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬شنت‭ ‬هجوماً‭ ‬واسعاً‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وانتهى‭ ‬في‭ ‬الـ8‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بسقوط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬عائلة‭ ‬الأسد‭. ‬

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