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إيران قبلت بتعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام التفتيش

12/13/2024 7:23:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فيينا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وافقت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬إجراءات‭ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬المضي‭ ‬بقرارها‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬غير‭ ‬معدّ‭ ‬للنشر‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬أعلنت‭ ‬طهران‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬البدء‭ ‬بتغذية‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬مركزي‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬إحداث‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬انتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60 % ‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬

ويتوقع‭ ‬بذلك‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬إنتاجها‭ ‬34‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4 , 7‭ ‬كيلوجرامات،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭. ‬وأمام‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬التغييرات‮»‬،‭ ‬طلبت‭ ‬الوكالة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬المنشأة‭.. ‬لإنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمستوى‭ ‬تخصيب‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المعلن‮»‬‭ ‬واستخدام‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬‮«‬لغير‭ ‬الغرض‭ ‬المعلن‭ ‬منها‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الوكالة‭ ‬بزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬وكثافة‮»‬‭ ‬إجراءات‭ ‬المراقبة‭. ‬

وببلوغها‭ ‬عتبة‭ ‬تخصيب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60 % ‭ ‬تقترب‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الـ90 % ‭ ‬اللازمة‭ ‬لصنع‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬فشلت‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬ثم‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭. ‬حدد‭ ‬الاتفاق‭ ‬معدل‭ ‬التخصيب‭ ‬عند‭ ‬3 , 67 % ‭. ‬وتدافع‭ ‬طهران‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬للأغراض‭ ‬المدنية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬وتنفي‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬حيازة‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭. ‬لكنها‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬وإعادة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭ ‬عليها‭. ‬

ويأتي‭ ‬تعزيز‭ ‬التخصيب‭ ‬بعدما‭ ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬قراراً‭ ‬يدين‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬طهران‭. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬رافاييل‭ ‬غروسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬يشعر‮»‬‭ ‬الإيرانيون‭ ‬بأنهم‭ ‬يخضعون‭ ‬لها‭. ‬أعربت‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وحثت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬تصعيدها‭ ‬النووي‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬ناقشت‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬إمكان‭ ‬استخدام‭ ‬آلية‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

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